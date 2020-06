Jurista cercano al Papa asegura que Berni quiere ser el "Bolsonaro argentino"

Carlés eligió el camino del Twitter para referirse a los dicho de Berni quien aseguró que no tiene "nada" de apoyo del Gobierno nacional y remarcó que desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic "no hay voluntad" de asistir a la provincia de Buenos Aires.

"No tiene nada que ver que seamos del mismo partido, es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia que tiene un problema de seguridad profunda y que no tiene los recursos, no solo humanos y tecnológicos, para afrontarlos", explicó Berni en una entrevista con el canal América.

https://twitter.com/robertinocarles/status/1271277891511218176 Berni acaba de declararse opositor al gobierno nacional. Un primer paso en su aspiración a convertirse en el Bolsonaro argentino. — Roberto Carlés (@robertinocarles) June 12, 2020

No es la primera vez que Berni dispara munición gruesa contra Frederic, y ahora redobló la apuesta: "No es una cuestión política, es una cuestión de dimensionar la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional de ayudar a la provincia".

En miércoles, Berni se mostró armado en pleno operativo policial en el que se logró detener a uno de los presuntos autores del crimen del comandante de Gendarmería asesinado en la ciudad bonaerense de Zárate.

El jurista es cercano al papa Francisco, y en noviembre del año pasado participó de una jornada en el Vaticano en la que el máximo Pontífice criticó el "uso arbitrario" de la prisión preventiva en un discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

En enero de 2015 Cristina Fernández de Kirchner propuso a Carlés como juez de la Corte Suprema de Justicia, pero su pliego fue rechazado anticipadamente por la oposición.