"No podemos ir al déficit cero, es imposible"

“Este gobierno no está llevando adelante ninguna política de ajuste, es posible acordar con el FMI sin una política de ajuste. Si la política que está llevando adelante este gobierno es un ajuste, ojalá que sigamos así toda la vida”, sostuvo.

El titular de Trabajo dijo que “no podemos ir al déficit cero” porque “es imposible” y aseveró que “la política de este gobierno es que los ingresos de los trabajadores crezcan”.

Moroni confirmó que se prorrogará hasta fines de enero del año próximo la prohibición de despedir trabajadores y hasta fines de febrero la doble indemnización. “Con la prohibición de los despidos estamos haciendo lo que siempre prometimos; la duración de la medida depende de hasta cuándo dure la pandemia”.

“¿Si puede haber muchos despidos después de que levantemos la prohibición de despedir? El empleo depende más del crecimiento económico que de las leyes laborales”, auguró.

Por otra parte, aclaró que “no estamos abandonando todas las formas de asistencia a la población”. Explicó que “el ATP va a seguir para 400 mil trabajadores pero hay que ir adaptando las herramientas; ahora vemos que ya no es necesario que sea un programa tan masivo” y que “el IFE lo pensamos cuando no se movía ni un auto en la calle y esa no es la situación actual”.

Y aseguró en declaraciones a CNN Radio que "los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos" con el proyecto de movilidad jubilatoria impulsada por el Ejecutivo.

Por último, destacó que “el aporte a las grandes fortunas es un acto de justicia distributiva y todo acto de justicia distributiva es bueno”.