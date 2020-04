Oposición a medida y una amenaza a Nueva York

Con esa visión se cerró un círculo esencial en el mensaje que el Presidente y el ministro de Economìa querían enviar a los bonistas para este complicado tiempo de negociaciones que se avecina: no hay nadie en la Argentina dispuesto a prestarle el oído a otra propuesta que no sea postergar pagos hasta 2023 y podar intereses. La política argentina con poder de decisión estaba ayer sentada en el quincho de la residencia de Olivos, toda separada por un metro de distancia pero alineada en el mismo sentido. El jujeño Gerardo Morales voló desde Jujuy para ese acto en el que no habló, salvo por el apoyo que dio más tarde en redes. Igual que el correntino Gustavo Valdés. Importaba la presencia y así lo demostraron. Fue una presentación donde se jugó a la formación de una oposición ordenada detrás de la reestructuración, que a mostrar al propio oficialismo. Es cierto que no fue excluyente la cuestión: el peronismo eterno también dijo presente y sin fisuras incluso en los mensajes de apoyo como en el caso de Omar Perotti o Juan Schiaretti que mando representante.