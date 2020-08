Abogado de Cristina justificó demanda a Google: "La libertad de expresión no es una libertad para dañar al otro"

Goldin cuenta con experiencia en este tipo de litigios. Una de sus cartas secretas es el caso del español Mario Costeja González, quien en 1998 fue embargado y el diario La Vanguardia publicó la subasta de sus inmuebles. Costaje vio afectado su derecho a la protección de datos y solicitó al periódico que eliminara o modificara la publicación, ya que si introducían su nombre, en Google aparecía el aviso de remate. Y a Google España le exigió eliminara u ocultara sus datos personales para “desligar” el anuncio del motor de búsqueda. El litigio escaló hasta que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien falló a favor de Costeja, reconoció “el derecho al olvido” y alertó que en principio prevalecen los derechos a la intimidad y a la privacidad.

“La libertad de expresión no es una libertad para dañar al otro. Con la libertad de expresión no le puedo decir Ladrona de la Nación Argentina a ella, ni a ningún otro ciudadano”, remarcó Goldin, quien aclaró que no es una causa penal y que Cristina no se tiene que presentar a declarar.

Periodista: ¿Cómo surgió la idea de demandar a Google?

Lucas Goldin: Cuando vemos la nota en el diario Clarín, que informó que en el Panel de Conocimiento de Google donde debe figurar Vicepresidenta de la Nación Argentina aparece Ladrona de la Nación, ahí es donde vamos a corroborar que efectivamente estaba sucediendo eso.

P.: ¿Pero esa no es información de Wikipedia?

L. G.: Acá hay una diferencia fundamental con todos los otros casos que sucedieron, y es una nueva jurisprudencia para la Corte Suprema, por eso decidimos hacerlo, y vamos a buscar la jurisprudencia internacional para hacerlo. El panel de información de Google tiene una particularidad. En este caso, Google no publica un contenido de terceros o un link, como pasó en el caso Belén Rodríguez, que la Corte dijo que Google es el bibliotecario de la web porque lo único que hace es facilitar lo que otros escribieron. El Panel de Conocimiento es propio de Google.

P.: ¿Y cómo funciona?

L.C.: Con Inteligencia Artificial toma datos de otros lugares y elabora información propia para hacer resúmenes de distintas personas, o lo que busques. Ponés una empresa y te da los datos, pero es información que fabrica Google. Esto genera una situación distinta: Google ya no es el bibliotecario, es el autor del libro.

P.: ¿Y qué responsabilidad le cabe?

L.C.: Tiene una responsabilidad objetiva, porque es Google el que la escribió y provocó el daño, y ya no es que da información de terceros por la que no puede responder. Es información que escribieron ellos y tiene que responder.

P.: ¿No deberían ir contra Wikipedia?

L.C.: No es Wikipedia el que lo hace. Si uno busca en Google cómo se genera el Panel de Conocimiento, es el mismo Google el que te dice ‘lo hacemos nosotros a través de Inteligencia Artificial y tomamos datos de otros lados’. Se instaló como verdad de Perogrullo que era Google que te remite a Wikipedia, pero esto es nuevo, si no estaríamos en la misma situación que otros casos. Es como escribir un artículo periodístico con firma y pusieses o citás información falaz, pero lleva tu firma. Eso lo generaste vos, es tuyo. En este caso en Google no hay una persona que lo hace, sino que se usan distintos tipos de algoritmos e Inteligencia Artificial.

P.: Pero Wikipedia es una enciclopedia libre, que cualquier puede modificar…

L.C.: El panel tiene información propia de Google y la hace Google, no es de Wikipedia. En el propio panel reconocen que lo hacen ellos, con lo cual acá el responsable es Google.

P.: ¿Qué buscan con esta demanda?

L.C.: La demanda tiene dos partes. Lo primero que presentamos es un pedido de prueba anticipada, que tiende a ser una prueba pericial informática para asegurar la información y dimensionar el daño. Pero después se va a iniciar una demanda por daños y perjuicios, que si bien eso generaría que Google deba resarcirse, el monto no es lo importante, y la Vicepresidenta ya dijo que será donado al Hospital de Niños de La Plata. Lo importante es sentar una jurisprudencia mundial en un hecho inédito, que amplíe derechos de todos y todas, que busque proteger la intimidad, a los ciudadanos y sus derechos personalísimos y que se respete la Constitución y los derechos del consumidor. Libertad de expresión no es libertad para dañar al otro, queremos que se sepa que no estamos indefensos ante los buscadores o plataformas de internet.

P.: ¿Hubo casos parecidos con sentencia a favor en otros países?

L.C.: En Europa empezó a haber jurisprudencia en este sentido. Son casos en los que Google es titular de la información. Son hechos novedosos, donde se empieza a descubrir que Google también produce información y no simplemente replica. Por eso tiene responsabilidad objetiva, porque ya no es más cómo actuó, sino que el daño ya lo causó. No estamos buscando determinar si el daño lo causó o no, ya lo hizo. Lo que buscamos es cuantificar el daño y proteger la prueba, para luego sentar jurisprudencia que amplía derechos.

P.: ¿Qué tipo de sanción le podría caber a Google?

L.C.: No buscamos limitar el derecho de expresión, ni al Panel de Conocimiento, que en términos personales creo que es una herramienta de resumen, lo que queremos es que brinde información verídica y que no sea violatorio de los derechos personalísimos. La libertad de expresión no es una libertad para daño al otro. Con la libertad de expresión no le puedo decir Ladrona de la Nación Argentina a ella, ni a ningún otro ciudadano.

P.: ¿Es un daño agravado por el alcance que tiene Google?

L.C.: Cuando aparecen mentiras y difamaciones en plataformas de esta masividad, que tenés 3 billones de visitas por día a nivel mundial, el daño es inconmensurable y no lo podes evitar de ninguna forma.