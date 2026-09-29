De qué murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza

El funcionario murió este martes en su domicilio de la ciudad de La Rioja y su fallecimiento generó conmoción en el ámbito político nacional. De acuerdo con fuentes y reportes médicos locales, ya atravesaba algunas complicaciones de salud durante las últimas semanas.

La muerte del senador nacional Juan Carlos Pagotto causó un fuerte impacto en la política argentina . El legislador de La Libertad Avanza fue encontrado sin vida durante las primeras horas de este martes en su vivienda particular de la capital riojana.

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El cuerpo fue hallado por integrantes de su familia, tras lo cual intervinieron peritos y personal judicial para constatar el fallecimiento y realizar las actuaciones correspondientes.

Según fuentes provinciales y reportes médicos locales, Pagotto murió a raíz de un infarto mientras se encontraba en su domicilio de La Rioja, donde fue hallado sin vida.

El desenlace causó sorpresa debido a que el senador continuaba desarrollando sus actividades políticas. Sin embargo, trascendió que durante las últimas semanas había atravesado complicaciones de salud que incluso requirieron una internación .

Pese a esa situación, Pagotto mantuvo activa su agenda y la semana pasada participó de la última sesión de la Cámara alta . Su muerte se produjo de manera sorpresiva este martes en su vivienda de la ciudad de La Rioja, donde posteriormente trabajaron las autoridades judiciales y los peritos.

El rol de Pagotto en el Senado

El dirigente riojano ocupó durante su paso por la Cámara alta diferentes lugares relevantes dentro de la estructura parlamentaria y tuvo intervención en comisiones vinculadas con asuntos judiciales.

Durante 2026, Pagotto quedó ubicado en un lugar central dentro de las discusiones relacionadas con las designaciones y las vacantes del Poder Judicial, en momentos en los que el Gobierno buscaba avanzar con una amplia cantidad de nombramientos.

Su actividad parlamentaria también estuvo atravesada por su cercanía política con la familia Menem. Pagotto mantenía desde hacía décadas una relación con Eduardo Menem y llegó al Congreso en 2023 con el acompañamiento de Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

El vocero presidencia, Adrián Ravier, anunció en conferencia de prensa que su banca será ocupada por Claudia Cecilia López, perteneciente al mismo espacio.

"Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos, del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy. Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque. Su banca será ocupada por Claudia Cecilia Lopez", detalló el vocero.