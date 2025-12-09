El Gobierno designó a Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri, e + Seguir en









El Decreto 869/2025 oficializó la renuncia de Luis Petri y confirmó la asunción de Presti desde el 10 de diciembre. La norma también fija su futuro pase a disponibilidad y a situación pasiva en 2026.

Presti es el nuevo ministro de Defensa. Presidencia

El Gobierno formalizó este martes la designación de Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, según el decreto 869/2025 publicado en el Boletín Oficial. El reemplazo se activa tras la renuncia de Luis Petri, quien dejó el cargo para asumir como diputado nacional por La Libertad Avanza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La resolución establece que Presti toma el mando de la cartera desde el 10 de diciembre, debido a que las funciones de Petri concluyen el día anterior. El texto oficial también acepta la renuncia del exministro y agradece “los servicios prestados” durante su gestión.

aviso_335681 Además, el decreto detalla que, de continuar en sus funciones, Presti pasará a situación de disponibilidad el 10 de febrero de 2026 y luego a situación pasiva a partir del 10 de junio de ese año, “hasta completar el plazo máximo de dos años”.

Ceremonia previa y relevos en las Fuerzas Armadas Este esquema ya había sido mencionado a finales de noviembre, durante la ceremonia de entrega de sables de las Fuerzas Armadas encabezada por el presidente Javier Milei. Allí estuvieron presentes Petri; el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac —reemplazado por Marcelo Alejandro Dalle Nogare—; el titular de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y el ahora retirado jefe de la Armada, Carlos Allievi, sucedido por Juan Carlos Romay.

Luis Petri F-16 Durante su gestión, se avanzó en la incorporación de F-16, recuperación de material crítico y entrenamiento con aliados. Presti, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, era el nombre previsto para asumir tras la presentación de los aviones F-16.

Salida de Luis Petri y mensaje a su sucesor Petri comunicó su salida mediante una carta al Presidente en la que destacó su paso por el gabinete: “Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa”. También dedicó unas palabras a quien lo reemplaza: “La cartera queda en las mejores manos. Le deseo al teniente general Carlos Presti el mayor de los éxitos”. Carlos Alberto Presti y Luis Petri Presti asumirá el 10 de diciembre y seguirá un esquema de disponibilidad y pase a situación pasiva durante 2026. En su despedida, el exministro agradeció el compromiso de las Fuerzas Armadas y reivindicó su rol histórico. Además, enumeró los avances de su gestión, entre ellos la modernización militar, la incorporación del sistema de armas F-16 y el desarrollo de operaciones estratégicas en distintas regiones del país. Según Petri, “en estos dos años hemos avanzado en un proceso de transformación histórico”, que incluyó la recuperación de material crítico, la actualización doctrinaria y el fortalecimiento del adiestramiento junto a países aliados.