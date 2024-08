Guillermo Francos cruzó a Mauricio Macri: "No hay ninguna decisión que el Presidente quiera tomar que sea limitada por su entorno"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , cruzó a Mauricio Macri luego de que acusara al "entorno" del presidente Javier Milei de dificultar la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. "No hay ninguna decisión que quiera tomar sea limitada por su entorno" , afirmó.

“Desde otros sectores políticos a veces se pretende ocupar determinadas posiciones y al presidente o quienes trabajan con él le parece que no. Tildar eso de ‘entorno’ es una visión particular que tiene Macri que yo no comparto”, respondió Francos a Mauricio Macri.