Guillermo Francos enfrentó al Congreso, en donde se ensayan nuevas alianzas

En la oposición cuentan unos 160 acompañamientos, insuficientes (se precisan 172) pero que servirían para marcar la postura en público a favor de un aumento de jubilaciones. Apoyan diputados peronistas, federales, lilitos y de izquierda. Los miembros de Innovación Federal , que responden a gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, no se sumarían a este grupo.

¿Los radicales? En una reunión de bloque, algunos se expresaron reticentes a confrontar con el Ejecutivo en una sesión pública. “Hay radicales que parecen libertarios” , le dijo a Ámbito un miembro de la bancada, que no canceló la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza y el PRO -en una renovación de Juntos por el Cambio- para las elecciones 2025 : “Hay que ser bien estratégicos con la situación de cada provincia”.

Acceso a la información pública

Otro punto en común del arco opositor, a los que se añadiría incluso el PRO, fue el rechazo al decreto de reglamentación que modificó los pedidos de acceso a la información pública. "El Gobierno entendió que algunos mecanismos no se utilizaban en la senda de la buena fe", argumentó Guillermo Francos, y aseguró que “no se quiere ocultar información”. Encuentro Federal tomó la iniciativa y presentó una ley que recupere la vigencia de las condiciones previas. “Quieren que le dejen de preguntar por los perros”, apuntaron desde el radicalismo. “Era tan fácil como ir a la Justicia, pero siempre embarran todo”, se lamentaron desde el PRO.

Guillermo Francos diputados Guillermo Francos, en su defensa de gestión en el Congreso. Ignacio Petunchi

Interna libertaria: entre la purga y la paz

Tras una semana interna convulsionada, La Libertad Avanza ratificó tres prioridades: consolidar el sello partidario a nivel nacional para el 2025, retomar reformas electorales y unificar posiciones con el PRO. Una de las diputadas que participó de la Cumbre en Casa Rosada el pasado viernes, en donde Javier Milei reunió a libertarios y aliados, ratificó que se retomará la estrategia legislativa que les funcionó para la sanción de la ley Bases. Es decir, acordarán los puntos en conjunto antes de presentar cualquier proyecto, principalmente el de Presupuesto 2025. Sin embargo, no se les escapa el cálculo de que ahora cuentan con menos voluntades que en julio.

Algunas de las muestras de la merma de acompañamientos se relacionan directamente con la pérdida de paciencia, que repercute incluso en los más cercanos. Como situaciones expresas, la tucumana Paula Omodeo y el bonaerense Eduardo Falcone, que no integran el bloque libertario pero tienen apoyos unánimes en todas las sesiones, reclamaron por transportes y obras públicas respectivamente, dos demandas que se reiteran en todas las provincias. Francos evitó prometerles plazos. "Los gobernadores se sienten presionados por Milei. No sé por qué, si no les da nada", se quejó un parlamentario radical.

Los movimientos dentro del bloque de La Libertad Avanza, sin embargo, continuarán. La purga de Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni no generó graves consecuencias mediáticas y la expulsión organizada les resultó un recurso útil para reforzar la fidelidad en la identidad partidaria. La bancada tiene un desafío importante la semana que viene: los seis diputados que visitaron a los represores condenados por delitos de lesa humanidad deberán presentarse ante los miembros de la Comisión de Acuerdos. Leerán un documento preacordado y buscarán atenuar controversias cuando lleguen las réplicas opositoras. Quizás, con estrategias de reducción de riesgos y el paso del tiempo, consigan evitar cualquier sanción.