El curioso sticker pegado en uno de los aviones F-16 "en honor al Presidente" + Seguir en









Fue durante la presentación de los aviones en la base cordobesa de Río Cuarto. Allí el Presidente posó con la peculiar insignia.

"En honor" a Milei, uno de los aviones portaba un curioso sticker. @jmilei

Esta mañana se realizó la presentación de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno en la base cordobesa de Río Cuarto. La jornada, sin embargo, también estuvo marcada por un detalle: uno de los cazas exhibió en su fuselaje un sticker "en honor" al presidente Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cielo porteño amaneció con un estruendo poco habitual. Desde las 8, seis de los 24 F-16 que la Argentina adquirió a Dinamarca irrumpieron en Buenos Aires con un vuelo rasante que partió desde Córdoba y alcanzó el área metropolitana en apenas unos minutos.

La imagen sorprendió a vecinos y turistas que se acercaron espontáneamente a la Costanera y a la avenida 9 de Julio para verlos pasar.

El curioso sticker pegado en uno de los aviones F-16 "en honor al Presidente" Se trató de la imagen de un león en celeste y blanco, símbolo con el que se identifica a Milei. Su colocación fue “en honor al Presidente”, según confirmaron fuentes a Infobae.

Por ese motivo Milei eligió ese aparato para subir durante el acto, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, principal responsable de la llegada de los aviones daneses.

milei leon avion Milei eligió ese aparato para subir durante el acto, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa saliente, Luis Petri. Captura (@balboamilei) El sticker del león, que solo apareció en el flanco izquierdo de uno de los seis F-16, justamente el que usó Milei para sacarse una foto, se sumó a la tradición de las imágenes de animales en aviones militares, práctica extendida en las Fuerzas Aéreas del mundo para simbolizar valores o identificar unidades. En el caso argentino, durante la Guerra de Malvinas, los A4 del Grupo 5 de Caza llevaban la figura del halcón en la parte delantera. El emblema del ave también está presente en las colas de los F-16 adquiridos al país europeo. En la presentación de los F-16, Javier Milei despidió a Luis Petri: "Deja detrás suyo un legado de cual estos aviones son su testamento" El presidente Javier Milei habló desde Río Cuarto, Córdoba, en la presentación de los aviones F-16 adquiridos por el Ministerio de Defensa. Allí, despidió al ministro Luis Petri, que seguirá su carrera en el Congreso, bajo un sentido mensaje: "Deja detrás suyo un legado de cual estos aviones son su testamento". Milei consideró a los F-16 como "los nuevos custodios del espacio aéreo argentino": "A partir de hoy todos estaremos un poco más seguros (...) nuestro gobierno está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas".