Guillermo Francos se despidió de la Jefatura de Gabinete con un mensaje de agradecimiento

El ahora exfuncionario publicó un video y un mensaje en redes sociales para agradecer al equipo que lo acompañó en su paso por el Ministerio del Interior y la coordinación del Gobierno.

El jefe de Gabinete saliente, Guillermo Francos, se despidió este martes del cargo con un mensaje en redes sociales en el que agradeció al equipo que lo acompañó durante su gestión. “Gracias y hasta siempre”, escribió el exfuncionario, quien destacó el trabajo realizado tanto en el Ministerio del Interior como en la coordinación general del Gobierno nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Francos acompañó la publicación con un video en el que se observa la ovación de su grupo de trabajo durante su despedida. En el mensaje, expresó su reconocimiento al equipo por “su profesionalismo, compromiso y dedicación que hicieron posible el cumplimiento de nuestras responsabilidades, como también del plan de gobierno que llevamos adelante”.

Su salida se inscribe dentro de los movimientos recientes en la primera línea del Poder Ejecutivo , parte de la reconfiguración interna que impulsa el presidente Javier Milei tras las elecciones legislativas.

En este nuevo esquema, la Jefatura de Gabinete quedó a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien asumirá formalmente el cargo esta semana.

El exministro evitó en su despedida toda alusión a tensiones políticas internas y centró su mensaje en la valoración del trabajo conjunto y el cierre de su ciclo en la gestión. Francos había asumido al frente de la Jefatura de Gabinete luego de la salida de Nicolás Posse, y deja su puesto tras haber sido una figura clave en el diálogo político entre la Nación y las provincias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1985820695436411174&partner=&hide_thread=false GRACIAS Y HASTA SIEMPRE!

Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como Ministro del Interior y posteriormente como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Les agradecí su profesionalismo, compromiso y dedicación que hicieron posible el… pic.twitter.com/qPAfv0VIhN — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 4, 2025

Traspaso de funciones: Manuel Adorni se reunió con Guillermo Francos

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán mantuvieron en Casa Rosada encuentros para despedirse de sus equipos y formalizar la transición con sus reemplazos: Manuel Adorni y Diego Santilli.

Según pudo saber Ámbito, las reuniones tuvieron lugar en las oficinas de jefatura de Gabinete, ubicadas en la planta baja de Balcarce 50, y sucedieron en la previa a la jura de Adorni, quien asumirá formalmente como jefe de los ministros el miércoles a las 12, en el Salón Blanco.

"Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado", publicó al término del encuentro Adorni en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1985741320258769041?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985741320258769041%7Ctwgr%5E5f42a7c3838c10ed4c4424f809cc946da141f93d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17622961168868981&partner=&hide_thread=false Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado.



Fin. pic.twitter.com/2xu2s1Fh5T — Manuel Adorni (@madorni) November 4, 2025

Por otro lado, el Gobierno difundió por canales oficiales una foto entre Francos y Adorni acompañado de un mensaje: “Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso”.