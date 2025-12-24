El S&P Merval sube en sesión reducida por Navidad y sin la presencia de los bancos + Seguir en









Con ausencia de inversores institucionales y de algunos grandes operadores, las negociaciones se reducirán en dos horas hasta las 15.

Jornada reducida por la víspera de la navidad.

Las transacciones bursátiles en Argentina evidenciaban una tendencia ligeramente alcista el miércoles con notorio recorte de liquidez por tratarse de una ronda reducida sin negocios de contado dada la inactividad en los bancos.

El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires avanzaba 0,3% a 3.125.657,580 puntos cerca del mediodia, luego de bajar un 1,53% en las últimas tres rondas por toma de utilidades contra el récord máximo intradiario anotado el viernes pasado.

Los desafíos que llegan de la mano del 2026 El Gobierno del presidente Javier Milei debe afrontar un vencimiento de deuda por unos u$s4.300 millones a inicio del año entrante, con un enero donde entrará a regir la nueva banda de flotación cambiaria al ritmo de la inflación mensual, con debut al 2,5% desde el 1% actual.

Los mercados argentinos en su totalidad permanecerán cerrados el jueves por la Navidad.