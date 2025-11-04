Traspaso de funciones: Manuel Adorni se reunió con Guillermo Francos







El nuevo jefe de Gabinete asumirá formalmente en el cargo el miércoles, cuando preste juramento en una ceremonia que se desarrollará desde las 12 en el Salón Blanco.

Manuel Adorni junto a Guillermo Francos, en Casa Rosada. Presidencia

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán mantuvieron en Casa Rosada encuentros para despedirse de sus equipos y formalizar la transición con sus reemplazos: Manuel Adorni y Diego Santilli.

Según pudo saber Ámbito, las reuniones tuvieron lugar en las oficinas de jefatura de Gabinete, ubicadas en la planta baja de Balcarce 50, y sucedieron en la previa a la jura de Adorni, quien asumirá formalmente como jefe de los ministros el miércoles a las 12, en el Salón Blanco.

"Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado", publicó al término del encuentro Aadorni en su cuenta de X.

Fin. pic.twitter.com/2xu2s1Fh5T — Manuel Adorni (@madorni) November 4, 2025 Respecto a Santilli, el Gobierno resolvió demorar hasta nuevo aviso su asunción como ministro de Interior. Si el "Colorado" renunciara a su banca esta semana para asumir, sería reemplazado en Diputados por el suplente de la lista del 2021 armada por Mauricio Macri. Se trata de Nelson Marino, un dirigente de La Plata que responde al ex intendente Julio Garro (del Pro). En cambio, si finaliza su mandato el 10 de diciembre, debería renunciar a la nueva banca de diputado nacional que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre en la boleta que encabezaba José Luis Espert, dejándole así su lugar al nuevo suplente de La Libertad Avanza Ruben Torres, de acuerdo a la ley de paridad de género, un dirigente que responde a Karina Milei y Sebastián Pareja.

Santilli Milei reunión Diego Santilli junto a Javier Milei, en Olivos. Javier Milei reunió al nuevo Gabinete El presidente Javier Milei abrió la semana con una foto de orden. El lunes convocó a su nuevo gabinete a una reunión en la Casa Rosada, la primera tras un recambio que dejó más señales políticas que administrativas. La cita se desarrolló en el Salón Eva Perón, y funcionó como el gesto inaugural de una etapa en la que el Gobierno intenta mostrar músculo propio después de meses de tensiones internas y alianzas precarias.

Participaron del encuentro, que comenzó a las 9.30 y duró cerca de una hora y media, el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1985393712403501111?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985393712403501111%7Ctwgr%5E4e8b7dc4798ab935e08f914b356dc81a15f4409d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-reune-al-nuevo-gabinete-un-gesto-inaugural-la-segunda-etapa-gobierno-n6209325&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei saludó a su nuevo Gabinete en la primera reunión en Casa Rosada tras la victoria electoral del pasado domingo. pic.twitter.com/XUr26UWJ9B — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 3, 2025 También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. El único ausente fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación) quien se encuentra de viaje en España, donde participará de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizado por el Banco Santander. A su término, el flamante jefe de Gabinete resumió el encuentro en una breve declaración a la prensa acreditada: "Fue una reunión espectacular en la que el Presidente volvió a plantear los lineamientos de esta segunda etapa de Gobierno, con las modificaciones o los cambios más urgentes, que son reforma tributaria y laboral, modificación del código penal y el Presupuesto".