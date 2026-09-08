Homenaje a José Manuel de la Sota reunió dirigentes y suma señales de reagrupamiento del PJ + Agregar ámbito en









La figura del histórico líder convocó a diferentes tribus peronistas. Estuvieron Sergio Massa, el gobernador Martín Llaryora, dirigentes axelistas y dirigentes de otros espacios como Diego Guelar y Ricardo Alfonsón.

El gobernador cordobes Martín Llaryora saluda a Sergio Massa.

El homenaje a José Manuel de la Sota, exgobernador de Córdoba fallecido en 2018, logró algo inédito en el último tiempo: reunir a la mayoría de las tribus peronistas con el cordobesismo. Entre otros, dijeron presentes Sergio Massa, el actual mandatario cordobés Martín Llaryora, Carlos "Carli" Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, y el diputado Juan Schiaretti. Si bien no hubo nadie de La Cámpora, estuvieron dirigentes que acompañan a la expresidenta Cristina Kirchner en el PJ Nacional. La diversidad de nombres manda señales del reagrupamiento en marcha en la oposición.

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La reunión de tantos nombres se dio en un contexto particular, marcado por el acuerdo entre las tribus peronistas para defender las PASO como herramienta para resolver la interna. Tras ese primer acuerdo, empezó a perfilarse como posibilidad una gran interna en torno a dos hombres fuertes como Kicillof y Massa. En ese esquema, los acercamientos con el PJ no K cordobesista tiene especial importancia. En los ballotage de 2015 y 2023, donde ganaron Mauricio Macri y Javier Milei, la provincia de Córdoba fue determinante para el resultado final.

Massa fue uno de los últimos en llegar y su entrada se convirtió en un recorrido de saludos, en el que se destacó el abrazo con Llaryora, un mandatario que acompañó varias iniciativas libertarias pero supo diferenciarse en algunas votaciones en el Congreso. Sentado a su lado, estaba Schiaretti, su padre político y sucesor del homenajeado de la Sota. No fue casual. Massa viene realizando movimiento para acercarse al PJ no K. Si se suma los buenos vínculos que supo construir con Cristina y Máximo Kirchner, su posible candidatura frente a Kicillof toma otro volumen.

Como era de esperar, Massa esquivó la pregunta de los periodistas presentes de si será candidato, pero dio algunos mensajes en ese tono. "Mañana el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más importantes que las PASO, como es el tema del endeudamiento familiar", anticipó.

Los funcionarios bonaerenses Walter Correa y Cristina Álvarez Rodríguez hicieron circular una foto donde se los ve sonriendo junto al gobernador. El axelismo estuvo presente y no dejó pasar la posibilidad de acercarse a Llaryora. Los funcionarios bonaerenses Walter Correa y Cristina Álvarez Rodríguez hicieron circular una foto donde se los ve sonriendo junto al gobernador. En mayo, ambos mandatarios provinciales se reunieron dejaron trascender que "encontraron coincidencias".

Más allá de los coqueteos entre las tribus del peronismo, el homenaje a de la Sota mostró un convocatoria fue amplio. Estuvieron el jefe de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, el senador Gerardo Zamora, el exministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, Diego Guelar, Ricardo Alfonsín, los exgobernadores Rosana Bertone de Tierra del Fuego y Juan Manuel Urtubey de Salta, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez, la diputada Cecilia Moreau, Miguel Ángel Toma y Juan Manuel Abal Medina. Quién fue José Manuel de la Sota El homenaje a de la Sota consistió en el lanzamiento del programa "Tomar la posta", a cargo de su hija Candelaria, periodista de diferentes medios. El proyecto buscará recuperar las ideas conceptuales de quien fuera gobernador de Córdoba durante tres períodos. "Para ver si nos sirve para pensar el país que queremos para adelante. Entender que el otro no es un enemigo, es alguien que piensa distinto y puede sumar su idea. Lo importante es que rescatemos estos conceptos como la unidad nacional", explicó días atrás en Radio 10. José Manuel de la Sota (Córdoba, 1949-2018) fue una de las figuras más influyentes del peronismo desde la "renovación" de los años 80. Abogado y docente, ocupó la gobernación de Córdoba en tres oportunidades: 1999-2007 y 2011-2015. Antes había sido diputado nacional, senador y embajador en Brasil. Rompió la histórica hegemonía radical en la provincia mediterránea y construyó una estructura política propia que continuó su sucesor, Juan Schiaretti. Impulsó su candidatura presidencial en 2015, integrando el frente UNA junto a Sergio Massa. Murió en un accidente de tránsito cerca de Alta Gracia en 2018.