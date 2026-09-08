El pedido de Luis Caputo a los más jóvenes: "Traten de convencer a sus padres de que saquen los dólares del colchón"

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que el miedo a que los bancos se queden con los ahorros es generacional y que con una macroeconomía ordenada es difícil que un proceso de inestabilidad vuelva a ocurrir.

Caputo le pidió a los jovenes que convezcan a sus padres de "sacar los dólares del colchón".

El ministro de Economía, Luis Caputo , asistió este martes a una charla de estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) , donde se refirió a la decisión de numerosas personas de conservar dólares en sus casas y le hizo una curiosa petición a los jóvenes.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que parte de la población mantiene sus ahorros “ abajo del colchón ” por no confiar en los bancos. “Vos tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y que no se animan a llevarlo al banco porque todavía tienen miedo”, expresó.

El ministro atribuyó esa conducta a experiencias que afectaron a su generación y que algunas personas todavía sienten miedo de que "las entidades financieras se queden con sus recursos".

“No se enojen con sus padres cuando les dicen: ‘Yo no voy a sacar la plata del colchón’” , afirmó. Después les dejó una recomendación directa: “Traten de convencerlos igual”.

De acuerdo a su lectura, la existencia de una macroeconomía ordenada contribuye a que los procesos de inestabilidad sean menos probables. Además, el funcionario relacionó ese pedido con el desarrollo del mercado de capitales, a partir de la incorporación de los ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que el miedo a que los bancos se queden los ahorros es generacional.

“Hay sectores a los que les va a costar más”

Previo a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelara la fuerte caída de la industria y la construcción en julio, Caputo, aseguró que en cualquier proceso de reconversión “hay sectores a los que les va a costar más”.

El titular del Palacio de Hacienda señaló que, dentro de una reconversión económica como la que esta atravesando el país, resulta esperable que algunas actividades avancen antes que otras. “Lo primero que hay que entender es que es natural que haya sectores que piquen en punta”, afirmó y explicó que esa situación aparece cuando determinadas industrias cuentan con una capacidad productiva amplia y dejan atrás restricciones que, a su criterio, limitaban su desarrollo.

El ministro sostuvo que el mayor rendimiento de algunas actividades puede generar cuestionamientos, aunque rechazó que ese resultado deba leerse como una señal negativa para el conjunto. “Que a esos sectores les vaya bien contribuye al equilibrio general”, expresó.

De acuerdo con su explicación, esas actividades permiten enfrentar shocks externos con una posición diferente a la que, según sostuvo, tuvo la economía argentina en otros momentos.

"Tendrían que cambiar de ministro"

Tras esto, Caputo reafirmó el rumbo del programa económico del Gobierno y descartó implementar algún tipo de medida que implique un aumento en el gasto público. “Tendrían que cambiar de ministro, lo cual podría ser posible, pero lo que seguro no es posible es que tendrían que cambiar de presidente”, sostuvo.

La respuesta surgió ante la pregunta de uno de los moderadores, el cual planteó un escenario en donde un asesor recomendaba destinar medio punto del PIB a la obra pública y dejar que el valor del tipo de cambio escalara hasta los $1.800, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"Lo que hay que cambiar es esa forma de pensar. Venimos a hacer lo que es moralmente justo", explicó el funcionario. Y agregó: "Que la gente tenga que pagar las cosas en Argentina hasta diez veces lo que valían en un país vecino es moralmente injusto. Eso se da producto siempre de tener esa visión cortoplacista de querer ganar las elecciones, además de una visión económicamente errónea".

En ese sentido, afirmó que el superávit fiscal es intocable y se definió como un economista "extremadamente ortodoxo".