Horacio Rodríguez Larreta rechazó la fusión del PRO con LLA y reniega del regreso de Mauricio Macri a la presidencia partidaria

El ex jefe de Gobierno porteño dijo que está "en contra de entregarle al PRO a Milei, llámese fusión, co-gobierno o como quieran llamarlo”. Las críticas a Patricia Bullrich y el 6,7,8 de Milei.

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que no está de acuerdo con "entregarle el PRO" al presidente Javier Milei , ni con la propuesta de "fusión" con La Libertad Avanza que pregona la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo", sostuvo Larreta. Y consultado sobre el rol de jugando Bullrich dentro del partido, dijo que lo que no debe hacer es "ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos".