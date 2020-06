Larreta seguirá aislado hasta el resultado del segundo test

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1273229727835328512 Les quiero contar que dio negativo el hisopado que me realicé ayer a la noche. Les agradezco los mensajes de cariño que recibí. Como mantuvimos distanciamiento durante el encuentro con @mariuvidal, a quien le mando toda mi fuerza, no soy considerado contacto estrecho. — Horacio Rodríguez Larreta ✋ (@horaciorlarreta) June 17, 2020

Rodríguez Larreta mantuvo el viernes pasado una reunión con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la sede que la administración porteña posee en la calle Uspallata.

De ese encuentro participaron también el senador Martín Lousteau y el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, quienes al enterarse sobre el estado de salud de la exgobernadora bonaerense determinaron realizarse un hisopado, los cuales dieron negativos.

Larreta, tras obtener el mismo resultado el martes, publicó en su cuenta oficial de Twitter: "Les quiero contar que dio negativo el hisopado que me realicé ayer a la noche. Les agradezco los mensajes de cariño que recibí".

Asimismo, en la entrevista periodística, sostuvo: “No soy factor de riesgo, pero estamos en reuniones con otras personas y las puedo contagiar si me contagio, hay que ser responsables”.

Consultado sobre los permisos otorgados a los vecinos de la urbe para salir a realizar actividad física, remarcó que “el ejercicio es parte de la salud integral de la gente, hace a lo emocional y a reducir enfermedades”.

“Para mantener el ejercicio físico y reducir el riesgo de contagio vamos a ampliar el horario” que desde este viernes será entre “las 19 hasta las 9 de la mañana, es decir agregamos dos horas más”.

“Tomamos decisiones en base a los criterios médicos y sanitarios, no solamente en torno al coronavirus sino de manera integral y no hay un solo médico que no diga que el ejercicio físico es muy importante para el equilibrio de la salud. Una cosa es, por restricciones, no hacerlo por un tiempo pero ya cuando se extiende el tiempo puede empezar a tener consecuencias”, apuntó.

En cuanto a la restricción de la circulación en el transporte público, Rodríguez Larreta aseguró que se tomó esa decisión porque “la movilidad de la gente en el área metropolitana venía aumentando y eso es un motivo de preocupación”.

“La Ciudad está estabilizada en un rango alto” de contagios por día, señaló y detalló que son “entre 500 y 550” casos nuevos diarios pero que “la evolución de contagios es solo uno de los datos que tenemos en cuenta” a la hora de endurecer o flexibilizar las medidas.