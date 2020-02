Moyano ya pisa fuerte en Gobierno con dos cargos en Transporte

En el caso de Montezanti, su nombramiento es el de mayor rango para una propuesta realizada por el sindicalismo. Aunque sin designación formal, secunda desde hace un par de semanas a Meoni en Transporte junto a otros dos secretarios y de hecho fue el único de los tres que acompañó al ministro el martes a una cena con Moyano y la plana mayor del gremio de Camioneros. A la derecha del funcionario se sentó su jefe de Gabinete, Abel De Manuele (exabogado de la Unión Tranviarios Automotor) y a su izquierda lo hizo Montezanti. Es más: en la foto que distribuyó el gremio lo reconocían con más facilidad los colaboradores de Moyano que los de Meoni.

El nuevo secretario de Planeamiento es abogado y tiene experiencia reciente en el área. Fue director bonaerense de Transporte en la gestión del gobernador Daniel Scioli. Antes trabajó en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, como asesor, y en el gabinete de la Secretaría de Transportes de la Nación. En el ámbito privado se destaca su rol como socio fundador de Transvectio, la firma que lo une a Del Punta, a Obaid y al empresario Gustavo Elías, un referente de los negocios en Bahía Blanca sindicado por Elisa Carrió como una suerte de testaferro de Moyano y que en 2016 le compró a la familia Massot el diario La Nueva Provincia.

No es Transvectio el único vínculo entre Montezanti y Elías: ambos aparecen en los Panama Papers como integrantes de Tranway Finance Ltd., de las Islas Vírgenes Británicas. Y no es el único nexo entre Elías y Moyano: en 2009, una nota del diario Crítica de la Argentina expuso un negocio relacionado con el movimiento de contenedores en el puerto montado, sin mediar licitación alguna, en torno de la firma Ivetra (Instituto Verificador del Transporte), que tenía en su directorio al empresario bahiense y al abogado penalista Daniel Llermanos, ya por entonces apoderado del camionero.

El otro nombramiento asociado a Moyano es el del abogado Obaid como presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte. Se trata de un organismo descentralizado del Ministerio de Transporte que, desde el año pasado, reunió bajo su órbita la investigación de todos los siniestros producidos en cualquier ámbito, ya sea aeronáutico, automotor, ferroviario o fluvial. En su cuenta de LinkedIn el nuevo funcionario se presenta como asesor de Facundo Moyano desde 2016, y el propio legislador alega ante sus íntimos que el nombramiento es un mérito más propio que de su padre. A sus colaboradores les aseguró, incluso, que fue una suerte de recompensa por ser pionero en su familia en recuperar el vínculo con La Cámpora y con Cristina de Kirchner, así como una suerte de premio consuelo tras quedar al margen del Ministerio de Turismo.

Obaid, que en otras redes sociales se muestra como ferviente aficionado al paracaidismo, también destaca en su currículum su pertenencia actual a Transvectio así como su paso como director de Planificación en la Agencia Provincial de Transporte en la gestión de Scioli, donde estuvo hasta 2014 junto a Montezanti.

Con sendos nombramientos Moyano parece recuperar parte del protagonismo que tuvo en las gestiones kirchneristas, en las que llegó a manejar, a través de funcionarios leales la Administración de Programas Especiales y la Superintendencia de Servicios de Salud (alternativamente manejaron millonarios subsidios con destino a las obras sociales), la subsecretaría de Transporte Automotor y hasta la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados cuando estuvo a cargo de Héctor Recalde, su histórico abogado.