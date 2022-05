Larreta prometió bajar impuestos si la Corte devuelve a la Ciudad fondos de la Nación

Por otra parte, el jefe porteño, uno de los presidenciables en la oposición, volvió a descartar una posible alianza de Juntos por el Cambio con el diputado libertario Javier Milei, al afirmar que "no es una realidad" para ese espacio.

“Milei no es una realidad hoy para Juntos por el Cambio”, sostuvo Larreta, quien suena como candidato por ese espacio en 2023.

Larreta, además, afirmó que "a la Argentina le falta el rumbo, tenemos un presidente que a la mañana dice que vamos a cambiar un impuesto y a la tarde dicen que no", al aludir a la suba de las retenciones al campo, que mencionó Alberto Fernández.

"Necesitamos un rumbo claro, un plan, para volver a crecer. En eso estamos trabajando en Juntos por el Cambio”, agregó.

También, Larreta insistió en su propuesta de reforma laboral, en caso de acceder a la Casa Rosada. “Es necesario modernizar el trabajo. Hoy cambiaron las lógicas. Hay que adecuar la legislación laboral. Mucha gente no puede acceder al trabajo por legislaciones rígidas. Hay una industria del juicio con una maraña de abogados laboralistas que se quedan con dinero que no suman. Entonces no toman trabajadores. Varios sindicalistas me lo plantean, es necesario modernizar", planteó.

Sobre ello, indicó que "mientras tengas una alta proporción de trabajadores porque son informales no hay sistema que aguante, en tanto que sobre el tema jubilatorio, criticó que "hay más de 200 regímenes especiales, puede haber casos particulares pero en términos generales, deberíamos tener un solo sistema previsional y estable en el tiempo”.

El jefe comunal insistió nuevamente en tomar distancia del oficialismo, al expresar que “no me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo, tenemos una visión diferente del modelo de país, son valores diferentes”, y apuntó: “Abrieron las cárceles, cuando hay que combatir la inseguridad”.

En tanto, sobre la reforma del estatuto docente, aseguró que "hace dos años que estamos con el proyecto del estatuto docente, es mentira que los gremios se enteraron ahora. Hay un momento en el que hay que decidir. Estamos pasando de un sistema que incorpora el mérito, evaluación de desempeño y la formación”.

Finalmente, sobre la controvertida venta del predio de Costa Salguero, sostuvo que "dos tercios será un parque público libre y gratuito, algo que hoy la Ciudad no lo tiene, porque durante décadas avalaron la concesión privada; me cuesta creer que se opongan a esto, es una zona verde a orillas del río y estamos a favor de los espacios verdes”.