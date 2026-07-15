El Gobierno designó a Ana Juan como jueza federal de Hurlingham + Agregar ámbito en









La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Ana María Cristina Juan asumirá al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, un tribunal creado en 2015.

La magistrada había comparecido en tres oportunidades ante la Comisión de Acuerdos del Senado durante el proceso para obtener el acuerdo parlamentario.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. La medida quedó establecida a través del Decreto 589/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La magistrada había comparecido en tres oportunidades ante la Comisión de Acuerdos del Senado durante el proceso para obtener el acuerdo parlamentario. La última exposición fue en abril de este año, en el marco del tratamiento de su pliego.

El juzgado que encabezará fue creado en 2015 y tiene competencia sobre una jurisdicción en la que intervienen causas vinculadas al narcotráfico, la falsificación de documentación y conflictos ambientales, según había señalado la propia funcionaria durante una de sus presentaciones ante el Senado.

Juan es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la Universidad de Palermo. Desarrolló gran parte de su carrera en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde ingresó en la década de 1990 y ocupó distintos cargos hasta desempeñarse como secretaria letrada durante más de diez años.

Durante su exposición ante la Comisión de Acuerdos, la flamante jueza sostuvo que el acceso de las mujeres a los cargos de magistradas continúa siendo un proceso complejo y expresó su intención de conformar "un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos".

Su designación se produce luego de haber obtenido el primer lugar en el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura, que la postuló para ocupar la nueva sede judicial.