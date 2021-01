Polémica con Donda: le ofreció cargo en el INADI a una empleada que la denunció por falta de aportes en AFIP

El abogado Osvaldo Barsanti, en representación de la empleada doméstica Arminda Banda Oxa, denunció a la funcionaria en la Justicia Penal y en el fuero laboral a raíz de la supuesta falta de aportes a la AFIP durante más de una década y la cesación del pago de su salario una vez iniciada la pandemia.

Por su parte, Donda calificó la denuncia penal como una "fake news" para "perjudicarla" a ella y al Gobierno.

En ese marco, el letrado difundió un mensaje de texto atribuido a Donda en el que ésta le menciona la posibilidad de obtener un plan social o "un contrato en el INADI", luego de que la mujer que trabajaba en su casa le manifestara su intención de renunciar por motivos personales.

La denunció por el delito de "defraudación contra la administración pública, en grado de tentativa"; y ante el fuero laboral por evasión de aportes laborales y previsionales.

En un audio que el abogado filtró, Donda menciona la opción de acceder a un plan social con una contraprestación cerca de la casa de la empleada, a fin de que no se quedara sin ingresos en caso de cesar la relación laboral.

"Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio. También le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI en algunos de los programas y acciones que el organismo realiza", admitió Donda en un comunicado de prensa.

https://twitter.com/vikidonda/status/1346186668190150658 Con respecto a rumores y trascendidos del día de hoy: pic.twitter.com/bcCUWZSjMx — Victoria Donda Perez (@vikidonda) January 4, 2021

La dirigente oficialista agregó que "los aportes laborales y los pagos salariales de la persona que mencionan distintas versiones periodísticas fueron hechos en tiempo y forma" y que "así consta en los registros de ANSES y AFIP".

No obstante, en declaraciones al canal TN, el abogado Barsanti calificó de "totalmente falso" ese pronunciamiento de Donda, e insistió en que la ex diputada no sólo no hizo aportes para su empleada a la AFIP durante años, sino que dejó de pagarle el sueldo cuando arrancó la pandemia, debido a la mujer ya no podía concurrir a trabajar, y detalló que recién luego de varios reclamos pudo comenzar a recibir salarios "parciales" y "a cuentagotas".

"Entiendo la preocupación que esta situación generó en muchas personas que de buena fe me escribieron por las redes solicitando información al respecto. El trabajo no registrado es un problema estructural en nuestro país y es completamente válido pedirle explicaciones a nuestros dirigentes si aparecen rumores o trascendidos como los que se deslizaron hoy", subrayó Donda.

Sin embargo, reiteró que "en este caso todo se encuentra en regla" y que está en condiciones de "comprobarlo ante quienes lo requieran o ante la misma Justicia de ser necesario".

"En cuanto a aquellos que pretenden construir una fake news a partir de esta cuestión para perjudicarme a mí o al gobierno del que formo parte: les pido que sean más creativos. Discutan mis ideas y mis proyectos", remató Donda en el comunicado.

La polémica estalló con la viralización en redes sociales de los audios atribuidos a Donda.

"Yo lo que te estoy diciendo es que por ahí se te puede anotar en un plan o algo, podemos por ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renunciás, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan. Igual, después se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso. Y entiendo también que necesites tu plata. En los planes están cobrando unos 10.000 pesos y las contraprestaciones pueden ser cerca de tu casa", se escucha en el audio.

Además, se difundieron mensajes de texto en los que ella le habría dicho: "Decime que querés hacer y si puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI".