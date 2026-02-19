La CGT destacó el éxito del paro: "Tuvo un acatamiento del 90% y representa el humor social" + Seguir en









La central obrera da detalles de la medida de fuerza que convocaron sin movilización. Se espera que envíen un mensaje a los legisladores que debaten el proyecto oficial.

La conferencia de prensa será en la sede Azopardo.

La conducción de la Confederación General de Trabajo (CGT) destacó el "alto acatamiento" del paro general convocado para este jueves y pidió a los diputados que representen a "quiénes los votaron, los trabajadores" en el debate por la reforma laboral. Uno de los cosecretarios generales, Jorge Sola, afirmó que un hubo un cese de actividades del 90%, porcentaje que "representa el humor social".

Con el Consejo Directivo completo junto a él, Sola volvió a cuestionar el proyecto de reforma laboral que "retrocede 100 años" y "quita derechos a los trabajadores" y le envió un mensajes a los diputados y diputadas que están debatiendo hoy en el Congreso: "No sólo representan los intereses de sus gobernadores o provincias, sino, principalmente, de quiénes los votaron: los trabajadores".

“El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola, quien, además, encabeza el Sindicato del Seguro, en diálogo radial.

El dirigente remarcó que la decisión de los trabajadores reflejó un respaldo claro a las resoluciones adoptadas por las organizaciones sindicales y subrayó que la protesta comenzó a sentirse incluso antes del inicio formal de la jornada de paro.

Embed - EN VIVO | CGT – Conferencia de Prensa para Analizar el Paro Nacional El Gobierno cuestionó el paro de la CGT: "Es perverso y extorsivo" El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza el paro general llevado a cabo este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida, que impacta en el transporte de varios puntos del país y afecta la movilidad de las personas en la ida o vuelta de sus trabajos, fue descripta por el funcionario como "extorsiva y perversa".

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aclaró cómo funcionará el esquema de estacionamiento en vía pública este jueves en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) por el debate de la reforma laboral en Diputados al que adhirieron gremios de transporte. El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, explicó en sus redes sociales los cambios que implementará la Ciudad. Según dijo, ante el paro se pondrá un marcha "un esquema especial".