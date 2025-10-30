El éxito de las series juveniles es constante, por lo que varias plataformas y productoras buscan renovar constantemente el catálogo con nuevas producciones. Tras la buena recepción que tuvo Margarita, quienes hayan disfrutado de la misma cuentan una nueva alternativa en Disney.
Disney apuesta por una nueva serie juvenil y musical: perfecta para los fanáticos de Margarita
Con un elenco bastante conocido en Argentina, Disney lanzó su nueva apuesta para el público joven con esta serie musical.
La plataforma ha estrenado PlayBack, que cuenta con el papel protagónico de Antonella Podestá, reconocida por trabajar en Margarita, y de Julieta Castro, la hija de Momi Giardina. Ambas logran formar una dupla que promete enamorar al público.
De qué trata Playback: una somos dos, la nueva serie de Disney +
Playback recorrerá la historia de Emma (Julieta Castro) y Camila (Antonella Podestá), quienes son mejores amigas. El sueño de ambas es dedicarse a la música, pero el ámbito familiar de ambas les pondrá trabas a sus metas profesionales.
Emma perdió a su padre y tras ese incidente, su voz no sale a la hora de intentar cantar. Por su parte, Camila y el resto de los integrantes de su grupo familiar guardan un secreto que no le permite exponerse al público, aunque ella desconoce el origen del mismo.
Disney+: tráiler de Playback: una somos dos
Disney+: elenco de Playback: una somos dos
- Julieta Castro
- Antonella Podestá
- Valentina González
- Joaquín Scotta
- Matías Spano
- Valentino Petrilli
- Eliam Pico
- Natalia Uboldi
