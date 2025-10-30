Disney apuesta por una nueva serie juvenil y musical: perfecta para los fanáticos de Margarita







Con un elenco bastante conocido en Argentina, Disney lanzó su nueva apuesta para el público joven con esta serie musical.

Disney estrenó su nueva serie, la cuál ha recibido buenas críticas. Disney

El éxito de las series juveniles es constante, por lo que varias plataformas y productoras buscan renovar constantemente el catálogo con nuevas producciones. Tras la buena recepción que tuvo Margarita, quienes hayan disfrutado de la misma cuentan una nueva alternativa en Disney.

La plataforma ha estrenado PlayBack, que cuenta con el papel protagónico de Antonella Podestá, reconocida por trabajar en Margarita, y de Julieta Castro, la hija de Momi Giardina. Ambas logran formar una dupla que promete enamorar al público.

Playback Disney 1 Disney y una nueva apuesta con una serie juvenil que dará que hablar. Disney De qué trata Playback: una somos dos, la nueva serie de Disney + Playback recorrerá la historia de Emma (Julieta Castro) y Camila (Antonella Podestá), quienes son mejores amigas. El sueño de ambas es dedicarse a la música, pero el ámbito familiar de ambas les pondrá trabas a sus metas profesionales.

Emma perdió a su padre y tras ese incidente, su voz no sale a la hora de intentar cantar. Por su parte, Camila y el resto de los integrantes de su grupo familiar guardan un secreto que no le permite exponerse al público, aunque ella desconoce el origen del mismo.

Disney+: tráiler de Playback: una somos dos Embed - Playback: Una somos dos | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de Playback: una somos dos Julieta Castro

Antonella Podestá

Valentina González

Joaquín Scotta

Matías Spano

Valentino Petrilli

Eliam Pico

Natalia Uboldi

