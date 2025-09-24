La ministra de Seguridad se refirió al caso ocurrido en el conurbano bonaerense. Las jóvenes estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre.

La Policía Bonaerense confirmó que los tres cuerpos hallados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela son de las tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita , en La Matanza: Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se refirió al caso y lo calificó como "un horror para las familias y para las niñas asesinadas".

"Nosotros colaboramos con la provincia de Buenos Aires, nos pusimos a su disposición, trabajó nuestra Dirección Nacional de Trata con un papel preponderante en la búsqueda" , dijo la funcionaria a los periodistas acreditados en Casa Rosada en un breve intercambio.

Bullrich remarcó que la policía bonaerense "encabezó el trabajo". "Nosotros acompañamos", señaló. Al mismo tiempo, sostuvo que se registraron "situaciones de mucha conflictividad social, marginalidad y problemas en las familias que terminaron en esta tragedia".

Triple femicidio en Florencio Varela: qué se sabe hasta el momento

Las tres jóvenes salieron de sus casas el viernes 19 de septiembre, en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo.

La causa es investigada por el fiscal Gastón Duplaá de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza. Hasta el momento hay cuatro detenidos por el crimen que, según la policía, estarían vinculados con un hombre que sería el presunto líder de una organización delictiva que trafica drogas en el barrio 1-11-14 y en otros lugares del barrio porteño de Flores.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dará una conferencia de prensa este miércoles al mediodía para dar a conocer novedades del triple femicidio de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo en Florencio Varela. La conferencia se realizará a las 13.00 en Puente 12, central del Ministerio de Seguridad provincial.