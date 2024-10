Interna del PJ: horas clave para saber si habrá enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

En las últimas horas, el debate por las elecciones se tensó luego de los dichos de Máximo Kirchner en referencia al rol del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la posterior defensa de Quintela quien afirmó que no se debe involucrar " a Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver". Las elecciones tendrán lugar el próximo 17 de noviembre.

A estas horas, todavía no se conoce si el gobernador de La Rioja podrá presentarse a disputar la interna del PJ . Por ende, las elecciones a llevarse a cabo el próximo 17 noviembre todavía no están confirmadas y dependerán de lo que suceda este sábado.

El equipo de Quintela mantiene una reunión este mediodía para definir los "pasos a seguir" ante el pedido de las autoridades electorales y trabajan a contrarreloj ya que el plazo para la presentación vence a las 21. Desde el entorno de Quintela le aseguraron a este medio que los avales fueron "presentados y desaparecieron".

En esta línea, fuentes de la lista "Federales, un grito de corazón" afirmaron que en el registro digital "están todos" los avales exigidos y aseguran que no van a completar algo que ya presentaron.

PRIMERO LA PATRIA LISTA CRISTINA.jpg La lista oficial de Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, la lista de la expresidenta ya se encuentra habilitada por la justicia electoral partidaria. Sobre la polémica que ronda a la presentación de Quintela, desde el frente Primero la Patria solicitaron, mediante un documento oficial, la habilitación de sus competidores: "Solicitamos a los compañeros y compañeras miembros de la Junta Electoral dispongan con criterio amplio y no restrictivo, la habilitación de la lista 'Un grito del Corazón' para que participe de la elección interna partidaria a realizarse el próximo 17 de noviembre", detalló el texto.

Ricardo Quintela desmintió que Axel Kicillof lo haya ayudado en su candidatura

Kicillof fue, en los últimos días, uno de los temas centrales que ronda a la interna peronista de cara a las elecciones de noviembre. Durante el viernes, el diputado nacional Máximo Kirchner se refirió al rol del gobernador bonaerense y despertó respuestas tras sus dichos.

Cristina Quintela Kicillof.jpg Kicillof, en el fuego cruzado entre Quintela y Cristina Kirchner.

En respuesta a lo declarado por Máximo, Quintela exigió: “No lo involucren a Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver". "Dijeron que gente que está con Axel trabajó para mí. No es cierto”, afirmó el gobernador.

“Ni Ferraresi, ni Mussi, ni ningún intendente, ni ningún ministro de Axel Kicillof me juntó avales. Lo desmiento rotundamente porque no fue así. No es cierto. Pasa que lo quieren involucrar a Axel como que él toma una posición con respecto a mi persona”, analizó el riojano.

Sobre su relación con Máximo, Quintela recordó que "él fue el primero que fui a ver para charlar. Le dije que el peronismo se había desarticulado y convertido en una confederación de provincias. Que había perdido su carácter de movimiento nacional y que teníamos que volver a unirlo”.

"Yo salí a caminar, no con la intención de ser presidente del PJ, sino porque veía al peronismo estancado y que nadie levantaba los brazos ni quería salir a caminar y hablar con los compañeros”, agregó.

En ese sentido, sostuvo: “Yo nunca me animé a juzgar a un par porque cada provincia tiene sus dificultades y problemas. Algunos tienen que entender que cuando uno gobierna una provincia, tiene que responder a los intereses de sus mandantes, los que depositaron el voto. Yo no me animo a juzgar a un compañero. Si tengo que decir o criticar algo que no estoy de acuerdo, se lo diría en cuatro paredes”.

Por último, en sus declaraciones a Radio 10, Quintela sentenció: "Yo no soy empleado de nadie. Me conduce la política. A mí no me manda nadie. Eso no está en el peronismo"

En su carrera electoral para la presidencia del PJ, Ricardo Quintela escogió como candidatos a vicepresidentes a Magda Ayala (intendenta de la ciudad chaqueña Barranqueras), el exgobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, la secretaria gremial de UPCN Capital Mariana Gadea, legislador tucumano Roque Álvarez y Alba Sanchez (intendenta de la ciudad salteña La Viña).