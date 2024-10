El mensaje de Cristina Kirchner, en medio de la interna del PJ: "Debemos incorporar las nuevas demandas sociales"

En un texto breve, explicó los motivos de su postulación para conducir la herramienta partidaria del peronismo. También criticó duramente a los gobernadores y legisladores del movimiento que colaboran con el Gobierno. "Es algo que no podemos ignorar, ni aceptar", afirmó.

En la carta critica fuertemente a los peronistas, en especial gobernadores y legisladores, que apoyan medidas y leyes del gobierno libertario de Javier Milei como el RIGI o el veto contra universidades y jubilados. "Es algo que no podemos ignorar, ni aceptar", afirmó al respecto. Al mismo tiempo, aclaró que su postulación no se trata de ambiciones personales: "No busco nada para mí".