Dura acusación de Ricardo Quintela a autoridades del PJ: "Privatizaron el partido"

"No estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente aquellos que siguen creyendo que la política es sometimiento", opinó el riojano, quien entendió que "podrán arrebatar y privatizar una estructura partidaria pero lo que no van a poder hacer es robarle la vocación de participación, de apertura, de deseos de debatir y de abrazar a todos que tienen miles de compañeros".