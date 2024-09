Interna en la UCR: diputado que cambió su voto pidió que si lo van a expulsar del bloque "lo hagan ya"

Arjol apuntó directamente contra el senador y presidente del partido centenario, Martín Lousteau , y el vicerrector de la UBA y exdiputado, Emiliano Yacobitti , al afirmar: " A mí me parece raro cuando veo que los mismos que me quieren echar, hace dos años tenían otro bloque".

Arjol sostuvo en diálogo con Radio Mitre que Milei les aseguró que "de ninguna manera" tenía "animosidad con los jubilados", y que el mandatario les dijo: "Lo que yo necesito es lograr el equilibrio fiscal".

En línea con lo que les dijo el libertario en la Casa Rosada, el diputado completó: "Yo no tengo nada contra los jubilados, mis dos padres son jubilados, me encantaría que no solo ganen 300.000, sino que ganen 600.000, pero el tema es cómo lo hacemos. Si lo hacemos al modelo kirchnerista, lo único que hacemos es darle a la maquinita y le vamos a meter plata por un bolsillo y le vamos a sacar por otro".

Las declaraciones de Arjol se dan luego de que 11 diputados de la UCR pidieran al presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, que se arbitren los medios necesarios para desplazar a los cinco rebeldes del espacio.

Estos legisladores son, además del propio Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Mario Pablo Cervi y José Federico Tournier.

La carta de diputados de UCR a Rodrigo de Loredo

Además, un grupo de diputados de la UCR le envió una carta al presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, en la que se detalla: ''Es nuestro deber político actuar con responsabilidad y firmeza en la defensa de las convicciones y valores, como lo hicimos en el pasado reciente contra el anterior oficialismo. Con la misma convicción debemos poner frenos a los desbordes del actual gobierno, sin perjuicio de acompañar las iniciativas que sirvan al interés nacional''.

Rodrigo De Loredo UCR Diputados Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de Diputados de la UCR.

En la misma, dejaron en claro su disconformidad con el voto de los diputados mencionados: ''Los/las diputados y diputadas del bloque de la UNION CIVICA RADICAL expresamos nuestro malestar y repudio con la actitud adoptada por cinco diputados integrantes de nuestro bloque que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total del Gobierno a la Ley Previsional, causando así un daño sobre la credibilidad y ética de sus posiciones del radicalismo frente a la ciudadanía''.

''Estos hechos sumados a la sobreactuación innecesaria de una foto con el Presidente de la Nación constituyen un claro mensaje político de pertenencia al oficialismo, que resulta incompatible con la pertenencia al Bloque Radical que no integra el gobierno actual. Asumimos la responsabilidad de asegurar el equilibrio fiscal en Argentina pero no con el sacrificio de los más débiles como los jubilados'', agregaron.

Además, consideraron que es ''necesario un replanteo y un reordenamiento del Bloque de Diputados de la UCR, dejando que quienes han elegido otro camino lo transiten, y reafirmando los valores de identidad de nuestro espacio político''.

''No nos resignamos a que la opción sea regresar al pasado, o adaptarnos a un presente que se construye con una práctica autoritaria. Tenemos el deber de constituir una alternativa para el futuro y hacerlo rescatando los valores democráticos de la UCR: educación, desarrollo, bienestar, equidad'', finalizaron.

El documento lleva la firma de Facundo Manes; Manuel Ignacio Aguirre; Marcela Anotla; Fernando Carbajal; Ana Carla Carrizo; Mariela Coletta; Marcela Coli; Pablo Juliano; Juan Carlos Polini; Jorge Rizzotti y Danya Tavela.