Interna de LLA: Marcela Pagano y Liliana Lemoine protagonizaron un cruce en redes y mostraron chats

“Marche la pastillita psiquiátrica para @ lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace : grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba", acusó Pagano.

"Como anda vociferando en todos lados sobre el material 'confidencial' que tiene. O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe", disparó la ex periodista.

Anteriormente, Lemoine puso en duda la fidelidad de Pagano para con Javier Milei y acusó a la misma de presuntamente "hacerle la segunda al kirchnerismo". Además, la excosplayer detalló: "Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Ya me cansé. Por el bien del bloque (LLA) tengo que decirlo".

Para sumar validez a su testimonio, Lemoine compartió capturas de pantalla de una discusión que tuvieron en el grupo de WhatsApp, algo que parece volverse costumbre en el oficialismo, luego de lo sucedido con la diputada Arrieta. En su tweet, la ex asesora de imágen aseguró: "Pido disculpas a mis compañeros y pongo mi renuncia a disposición del Presidente, pero no aguanté más el maltrato. La diputada Pagano difunde mentiras y rumores sobre mí hace mucho".

Luego de esto, Pagano contestó: “Vos mejor que yo no hable, que de compañerismo no tenes moral de hablar. Y sos una irresponsable por haber renunciado al cargo”. Por último, la experiodista sentenció: “Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelón que hicimos por tu culpa en esa comisión”

Lilia Lemoine cruzó a Victoria Villarruel

La diputada Lemoine había protagonizado en las últimas horas otro episodio en la interna del oficialismo. Durante el viernes, la legisladora acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de "perseguir personas en democracia" por decir que "va a meter presos a todos los montoneros".

El fuerte mensaje no quedó ahí y en declaraciones radiales Lemoine agregó: "Villarruel está con el síndrome de la vice. Está haciendo campaña proselitista y diciendo barbaridades. No está defendiendo a la gente que la apoyó y para taparlo mete un acto diciendo que va a meter presos a todos los montoneros, ¿también a Bullrich que está haciendo bien su trabajo?”,

En medio de la fuerte interna entre Milei y su Vicepresidenta, Lemoine echó leña al fuego y acusó a Villarruelde querer armar "un gobierno dentro del gobierno". Sin embargo, sobre el final la diputada minimizó el conflicto: "No es un problema institucional. Si se va (Victoria Villarruel), la reemplazaría el que sigue. Los libertarios no venimos de la política y la conducta normal es fingir demencia y seguir. Somos seres humanos y si está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice hay que decirle".