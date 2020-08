Alberto: "Me recomendaban que se muera el que se tenga que morir"

Por eso el mensaje de vuelve político y con sparring ya elegido. En economía también muestra la misma estrategia; ayer elogió indicadores para salir al cruce de Cambiemos (no de todo el espectro ya que a Horacio Rodríguez Larreta el Presidente aun lo mantiene afuera de esta batalla) cuando lo acusan de haber paralizado la actividad por priorizar la salud a través de la cuarentena: “La actividad industrial de la Argentina está por encima de los niveles que registraba en marzo y esto fue posible por la comprensión y el esfuerzo de todos; pero el riesgo de la pandemia no ha terminado y poco a poco vamos a ir volviendo”.

Todo este capítulo arrancó en un reportaje que Alberto F, dio el fin de semana en el que confesó que en marzo Macri le había dicho que deje a la gente “salir a la calle y que se mueran los que se tengan que morir”. Esa fue la frase que le respondió el expresidente desde Europa en una carta: “De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”. Ayer, Alberto F. redobló la apuesta.

Sobre el decreto que declaró como servicio esencial a la telefonía móvil e internet, explicó: “Me di cuenta de que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires había seis mil chicos que no acceden a internet y como no tienen internet no les llegaban las clases. A aquellos que propusieron volver a clases yo les pregunté si eso no es poner en riesgo la salud de nuestros chicos porque la solución es que todos tengan internet”.