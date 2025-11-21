Javier Milei apuntó contra el gobierno de España y aseguró que "el socialismo es un fenómeno empobrecedor y violento"

El Presidente retomó la discusión con la gestión de Pedro Sánchez. De este modo, afirmó que el modelo socialista es "empobrecedor y violento".

El presidente Javier Milei volvió esta mañana a cuestionar de manera directa al socialismo y aprovechó para apuntar fuertemente contra el gobierno español de Pedro Sánchez , con quien mantuvo un conflicto diplomático al inicio de su gestión.

Desde su cuenta de X , el mandatario escribió: “SOCIALISMO 1.0.1. En todas sus versiones siempre van a jugar sucio y si están en el poder lo hacen de manera más violenta” .

Acto seguido, reforzó su postura con una definición contundente: "El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violento. Fin" .

El posteo incluyó un fragmento de una entrevista al empresario Martín Varsavsky , donde se mencionó el fallo del Tribunal Supremo de España contra el casi exfiscal general Álvaro García Ortiz por la presunta filtración de un correo que involucraba a la pareja de la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso en un caso de fraude fiscal.

De acuerdo con lo que confirmó Noticias Argentinas , el Tribunal Supremo español condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador , pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La sentencia lo responsabilizó por revelación de secretos.

Ese episodio funciona desde hace semanas como referencia recurrente para el mandatario argentino, que ya había compartido otros mensajes vinculados a la política española y a la discusión ideológica con el gobierno de Sánchez.

Las críticas de Javier Milei al socialismo

No fue la primera vez que el jefe de Estado retomó críticas contra el socialismo. Días atrás, Milei celebró el 36 aniversario de la caída del Muro de Berlín con un mensaje cargado de definiciones ideológicas.

“Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real”, escribió entonces.

En todas sus versiones siempre van a jugar sucio y si están en el poder lo hacen de manera más violenta.

El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violento.

Fin. https://t.co/XsdCIvcRmV — Javier Milei (@JMilei) November 21, 2025

En esa publicación añadió: “En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda”, y completó: “Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera”.

El presidente sostiene que la ideología socialista “solo lo traerá miseria y violencia a su paso” y reivindica la necesidad de defender las ideas de la libertad y los valores occidentales asociados a la tradición judeo-cristiana.

Según su planteo, el bienestar económico aparece como consecuencia de “la creatividad de los individuos” y del “orden espontáneo”. Como acostumbra, cerró su declaración con su consigna habitual: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”.