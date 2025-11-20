Javier Milei se metió en la polémica por la consagración de Rosario Central: qué dijo

El Presidente apoyó públicamente la postura de Estudiantes, que rechazó reconocer al “Canalla” como campeón por la Tabla Anual y denunció que nunca hubo votación ni aval formal en la Liga Profesional.

En medio de la polémica por la supuesta consagración de Rosario Central como campeón de Liga por la Tabla Anual , el presidente Javier Milei reavivó el conflicto al repostear un mensaje que respalda la postura de Estudiantes de La Plata y de su titular, Juan Sebastián Verón , quienes denunciaron que nunca existió votación ni acuerdo institucional para validar ese título.

La controversia se desató cuando Estudiantes difundió un comunicado en el que aseguró que no hubo reunión, votación ni resolución formal del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional para proclamar campeón al "Canalla" por la Tabla Anual.

El club platense remarcó que el tema jamás fue tratado en el ámbito dirigencial y que, por lo tanto, no existe ningún aval reglamentario para respaldar un logro que, según su visión, no se obtuvo dentro del campo de juego .

La postura de Juan Sebastián Verón apunta a deslegitimar la consagración que Rosario Central considera propia por méritos deportivos acumulados durante la temporada, pero que para el “Pincha” carece de cualquier sustento administrativo. Esa contradicción encendió una fuerte discusión que rápidamente dividió al fútbol argentino.

En ese marco, Javier Milei decidió intervenir y, mediante un reposteo en X, se alineó con la posición de Verón , amplificando el conflicto y dándole un componente político a un debate que ya venía cargado de tensión. Su intervención generó nuevas repercusiones en redes sociales y profundizó el enfrentamiento entre los sectores involucrados.

image

La cuestionada consagración de Rosario Central

Sin embargo, la controversia surgió por el inesperado anuncio del trofeo: este jueves todos los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol se reunieron, con la presencia estelar de Claudio Tapia y Francisco Duarte, para diagramar la temporada 2026 y luego del encuentro informaron la creación de un nuevo título, con carácter inmediato, para el equipo que termine primero en la Tabla Anual. Para este año, ya estaba definido que sería Rosario Central.

También participaron de la reunión el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, Di María y el entrenador Ariel Holan.

"Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual", afirmó Belloso en diálogo con TNT Sports.

Luego agregó: "Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual".