Javier Milei contra Riquelme: cuál fue el pedido que le hizo a Mauricio Macri

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri , declaró sobre la reciente alianza electoral con el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , de cara al balotaje y reveló un particular pedido del libertario relacionado a las elecciones en Boca: "Javier me dijo 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que perdí desde que Riquelme es presidente '".

En declaraciones radiales, Macri reapareció tras una semana agitada en Juntos por el Cambio (JxC) y habló sobre el pedido del libertario: "En un momento dado de la conversación de la otra noche con Javier Milei fue que me dijo 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que he perdido desde que Riquelme es presidente'. Ahí también hubo otro punto de contacto porque Milei dice que también me votó en la época de Boca".