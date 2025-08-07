San Cayetano: Cronograma de actividades en Liniers y cómo seguir la misa desde tu casa







Después de una larga vigilia, cientos de fieles se acercan a Liniers a pedir y agradecer a San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo. La posibilidad de seguir la misa desde tu casa si no podés acercarte.

San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

Como cada 7 de agosto, San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo congrega miles de fieles que peregrinan hasta su Santuario en Liniers para agradecer, pedir su bendición o realizar promesas. La fe en el santo supera los años y los gobiernos y la vigilia en las inmediaciones de sus puertas sigue siendo tradición entre los argentinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La figura de San Cayetano fue adoptada como símbolo de lucha por el sustento en la década de 1930, cuando la crisis de 1929 provocó una fuerte ola de desempleo en el país. En ese contexto, el sacerdote Domingo Falgioni, entonces director espiritual de los Círculos de Obreros Católicos, promovió la devoción al santo como intercesor laboral.

"San Cayetano recibió a los peregrinos en la puerta del santuario junto a todos los servidores. Con San Cayetano, todos hermanos", compartió en Facebook el sitio oficial del Santuario San Cayetano con algunas imágenes de los primeros peregrinos que se acercaron al lugar en la madrugada de este jueves.

San Cayetano: cómo ver la misa desde casa El Santuario San Cayetano al que cientos de fieles peregrinan para agradecerle al santo y ser bendecidos, está ubicado en Cuzco al 150, en el barrio de Liniers. Mientras diferentes organizaciones sociales marchan desde ese barrio a Plaza de Mayo, el organizó una serie de actividades y de misas para que todos aquellos que se acerquen puedan rezar frente a su patrono y presenciar la misa.

En efecto, desde las 6:30 AM y hasta las 19:00 el Santuario recibirá a los peregrinos. En tanto, la primera misa comenzó a las 7, la segunda a las 11 y una tercera y última se realizará a las 18. Si no podés acercarte a Liniers y querés escuchar la misa, podés hacerlo siguiéndola a través del perfil de Facebook del Santuario.

San Cayetano fue el creador, junto con el obispo Juan Pedro Caraffa -quien más tarde sería elegido Papa bajo el nombre de Pablo IV- de la "Orden de los Teatinos" o clérigos regulares. Era un gran renovador de la iglesia y siempre decía: "En el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración, en el hospital le encontramos personalmente". Hoy los argentinos vuelven a congregarse bajo su imagen.

Temas San Cayetano