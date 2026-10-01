Emmanuel Macron recibió a Javier Milei en el Elíseo junto a 13 gobernadores: inversiones y alianza estratégica + Agregar ámbito en









El Presidente mantuvo un encuentro con su par francés durante su segundo día de agenda en París. La reunión se dio en el marco de la Argentina Week, que reunió a mandatarios provinciales, funcionarios y empresarios argentinos.

Milei junto al presidente francés Emmanuel Macron.

El presidente Javier Milei fue recibido este jueves por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, en el marco de su visita oficial a Francia. Del encuentro participó una comitiva argentina integrada por 13 gobernadores, funcionarios nacionales y empresarios.

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La reunión bilateral se produjo durante la segunda jornada de la agenda presidencial, que tuvo como eje la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Francia. Previamente, Milei encabezó la apertura de la Argentina Week en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde expuso ante empresarios y defendió las políticas económicas de su Gobierno.

Entre los gobernadores que acompañaron al Presidente se encuentran Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

La comitiva oficial también estuvo integrada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

En paralelo, la delegación empresarial estuvo conformada, entre otros, por Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Martín Varsavsky, Mariano Bosch, José Luis Manzano, Manuel Antelo, Alejandro Elsztain y Francisco de Narváez.

El Presidente Javier Milei fue recibido por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. pic.twitter.com/vTBdXboEry — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 1, 2026 Durante su participación en la Argentina Week, Milei sostuvo que el país podría alcanzar un crecimiento acumulado de 16 puntos al finalizar su mandato y aseguró que, si el oficialismo obtiene un resultado favorable en las elecciones de 2027, 2028 será "el mejor año" de la economía argentina. El encuentro con Macron constituye uno de los principales compromisos de la gira presidencial por Francia. Antes de viajar, Milei había definido al mandatario francés como un "amigo" y destacado su papel durante las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Antes de dirigirse al Palacio del Elíseo, el Presidente visitó Los Inválidos, el complejo arquitectónico que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.