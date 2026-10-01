Victoria Villarruel profundiza agenda propia: foto con el rey Felipe VI y discurso ante el Parlamento en España

La vicepresidente participa del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid junto a un grupo de senadores argentinos. Emprenderá el regreso este viernes.

Mientras Javier Milei participa del Argentina Week en Paris junto a 13 gobernadores, la vicepresidente Victoria Villarruel encabeza una agenda autónoma en España, donde se mostró con el rey Felipe VI y expuso ante el Parlamento, en el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

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Villarruel arribó a tierras ibéricas el 30 de septiembre junto a una comitiva que incluye a los senadores bonaerense Maximiliano Abad (UCR), santacruceña Natalia Gadano (SER), misionero Martín Goerling Lara (PRO) y tucumana Sandra Mendoza (PJ).

La agenda de la titular de la Cámara alta incluyó un encuentro con el presidente del Senado español, Pedro Rollán, con el objetivo de fortalecer los vínculos parlamentarios entre ambas naciones.

Asimismo, participó de la apertura del Foro Parlamentario Iberoamericano , en el Congreso de los Diputados español, junto al rey Felipe VI y autoridades españolas, un encuentro que reúne a representantes de los parlamentos de 22 países y funciona como instancia preparatoria de la próxima Cumbre Iberoamericana.

La sesión inaugural tuvo lugar el jueves 1 de octubre, a las 10, en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España. Participarán la presidenta de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares; y el presidente del Senado español, Pedro Rollán. La inauguración finalizará con la intervención del rey Felipe VI.

Victoria Villarruel, en el Parlamento de España.

En ese marco, Villarruel expuso sobre inteligencia artificial, empleo y pymes y sostuvo que la discusión sobre IA no es solamente tecnológica y planteó la necesidad de políticas públicas para acompañar a las pymes y proteger el empleo frente a la transformación tecnológica.

"El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana, no habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica", indicó la vicepresidente.

Al respecto, planteó que "si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital".

El foro aborda cuatro grandes cuestiones: IA y parlamentos; democracia, polarización y desinformación; igualdad de género; y diplomacia parlamentaria y desafíos geopolíticos.

La agenda de la número dos del Gobierno finalizará el viernes, con una sesión plenaria con las conclusiones de las mesas de trabajo y las intervenciones de los presidentes de los parlamentos y jefes de delegación.

El desembarco de la funcionaria también incluyó una visita a la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid, junto a su rector, Antonio Allende Felgueroso.

La actividad de Victoria Villarruel en España coincidió con el viaje de Javier Milei a París, donde encabeza el evento Argentina Week, en búsqueda de inversiones internacionales. Ante la ausencia de los representantes del Poder Ejecutivo, quedaron al mando de la Argentina el senador libertario Bartolomé Adbala (San Luis) y su par peronista Carolina Moisés (PJ).