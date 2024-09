Ricardo López Murphy cuestionó el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones: "El Congreso lo va a revertir"

"Si el veto es total, el Congreso va a revertir la decisión presidencial", prometió en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, donde además planteó: "No he visto la norma, pero si el veto es total y no contempla corregir el problema, seguramente se va a encontrar con el rechazo del Congreso".