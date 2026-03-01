SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de marzo 2026 - 21:34

Qué dice el libro que firmó Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias

El Presidente dio inicio a la edición 144 de las sesiones del Congreso. Allí, redactó una firma en la que expuso una visión del rumbo que quiere tomar en lo que resta de su gestión.

"Quiero ser claro en esto: en nuestra visión existe un claro orden de mérito", comenzó la firma de Milei

Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei dio inicio este domingo a las sesiones ordinarias del Congreso. Allí, el mandatario firmó un libro en el que expresó un claro mensaje relativo a "la moral como política de Estado" y la relacionó a valores de pueblos antiguos.


Noticia en desarrollo.-

