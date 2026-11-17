Uñac, Pichetto, Urtubey e intendentes participaron del encuentro, donde plantearon priorizar la unidad por encima de las aspiraciones individuales para 2027.

Sergio Massa y referentes del peronismo federal compartieron un encuentro en San Fernando con la mirada puesta en 2027.

El Frente Renovador y referentes del peronismo federal se reunieron este martes en San Fernando para avanzar en la construcción de un frente nacional opositor a Javier Milei , con la participación de Sergio Massa, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto . El encuentro por el Día de la Militancia reunió a legisladores, intendentes y dirigentes de distintas provincias, con el objetivo de acercar posiciones de cara a las elecciones de 2027.

La presencia del líder del Frente Renovador y del exgobernador de San Juan, ambos con proyección presidencial, fue uno de los datos políticos de la jornada, ya que su asistencia no estaba confirmada en la previa. Durante la reunión, los participantes plantearon que la unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales y apuntar a una propuesta que vuelva a conectar con las necesidades de la sociedad.

También estuvieron Gerardo Zamora, Pedro Pesatti y Juan Manuel Olmos , además de los diputados nacionales Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel . Por los intendentes bonaerenses nucleados en La Liga participaron Federico Otermín , de Lomas de Zamora; Mariel Fernández , de Moreno, y Federico Achával , de Pilar, junto con otros jefes comunales.

Sergio Massa participó del encuentro del Frente Renovador y el peronismo federal en San Fernando por el Día de la Militancia.

El encuentro comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional , seguido de una intervención del streamer “El Peroncho” , y cerró con un video realizado con inteligencia artificial en el que se recreó a Juan Domingo Perón hablando sobre los problemas actuales del país y el futuro de la Argentina.

La reunión tuvo una ausencia de peso: Axel Kicillof no participó ni envió representantes del Movimiento Derecho al Futuro . Desde su entorno señalaron que no habían recibido una invitación, mientras que desde el massismo explicaron que no se había convocado a ningún gobernador . El mandatario bonaerense mantuvo una agenda de actividades en La Plata, con críticas al Gobierno nacional.

Un llamado a superar las diferencias y construir una alternativa para 2027

Los dirigentes coincidieron en la necesidad de recuperar una identidad y un conjunto de convicciones compartidas como punto de partida para construir una alternativa nacional. En ese marco, plantearon dejar atrás las divisiones y las desconfianzas, recuperar la capacidad de escucha y reconstruir los vínculos a través de decisiones y hechos concretos.

El horizonte que trazaron incluye una propuesta en la que el trabajo garantice una vida digna, la educación permita progresar y las familias puedan volver a proyectar su futuro, con la intención de ampliar la convocatoria más allá de los sectores que participaron de la reunión.

El acercamiento se produce mientras el Congreso discute el futuro de las PASO, una definición que atraviesa el armado del peronismo y los mecanismos para resolver sus candidaturas. Ante una eventual suspensión, dentro del espacio circulan alternativas como una interna abierta, elecciones regionales o un acuerdo de unidad.

El kirchnerismo se mostró en otros escenarios en medio de las especulaciones por la ausencia de Kicillof

Máximo Kirchner participó del acto por el Día de la Militancia en Telén junto al gobernador Sergio Ziliotto.

En medio de las especulaciones por la falta de invitación a Axel Kicillof al encuentro de San Fernando, el kirchnerismo tuvo sus propias imágenes por el Día de la Militancia, con Máximo Kirchner en La Pampa y Cristina Kirchner en San José.

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense participó de un acto en Telén junto al gobernador Sergio Ziliotto, donde ambos se mostraron juntos desde el inicio de la actividad. Su presencia en territorio pampeano ya estaba prevista en la previa de la convocatoria del Frente Renovador y el peronismo federal, por lo que su ausencia en San Fernando respondió a una agenda anunciada.

Militantes se acercaron al domicilio de Cristina Kirchner en la calle San José por el Día de la Militancia.

La participación de Máximo Kirchner junto a Ziliotto sumó así otra escena a una jornada de encuentros separados dentro del justicialismo, mientras distintos sectores buscan acercar posiciones y consolidar sus armados para 2027. El titular del PJ bonaerense eligió compartir la conmemoración con un gobernador peronista, al tiempo que legisladores, intendentes y referentes nacionales se reunían en San Fernando.

Por su parte, militantes se acercaron al domicilio de Cristina Kirchner en la calle San José por el Día de la Militancia, y la expresidenta salió al balcón para saludarlos, como suele hacer en esas convocatorias.

Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a los militantes reunidos frente a su domicilio.

Las 62 Organizaciones reclamaron más lugar en la conducción y las listas del peronismo

En otra de las actividades por el Día de la Militancia, las 62 Organizaciones Peronistas reunieron a sindicalistas, trabajadores y delegados en la Federación Argentina de Box, en el barrio porteño de Almagro, donde reclamaron mayor participación del movimiento obrero en las decisiones partidarias y el armado electoral.

El encuentro se realizó después de un proceso de normalización de las delegaciones regionales que la conducción nacional impulsó durante los últimos meses y funcionó como una muestra de su despliegue territorial en medio de la reorganización del justicialismo.

El cierre estuvo a cargo de José Ibarra, presidente de las 62 Organizaciones y secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, y de Julio Rubén Ledesma, titular del gremio mercantil SEOCA. Ibarra reivindicó el lugar histórico del sindicalismo en las candidaturas: “Nuestra idea es hacer valer nuestro derecho, el 33 por ciento del armado de listas le correspondía al movimiento obrero organizado”.

El dirigente también se refirió al futuro de las PASO y sostuvo que, si se suspenden y no hay acuerdo para una lista de unidad, deberán encontrar un mecanismo para realizar internas. “El que gana conduce, el que pierde acompaña”, remarcó.

Ledesma, por su parte, puso el foco en la defensa del empleo, los salarios y el fortalecimiento de las regionales, y explicó que mantienen conversaciones con posibles candidatos para conocer sus propuestas sobre trabajo, salud, educación y seguridad, con la intención de ofrecer respuestas concretas a sus representados.

En esa ronda de diálogo, la conducción ya mantuvo reuniones con Sergio Massa, Máximo Kirchner, Gerardo Zamora, Teresa García, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich, mientras que anticipó nuevos encuentros con otros dirigentes en las próximas semanas.