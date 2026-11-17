El Presidente ratificó que seguirá bajando impuestos y calificó al cepo cambiario como “un acto violento” durante las jornadas del BCRA.

El presidente Javier Milei participa este martes del cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 , organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad. El encuentro se desarrolla bajo el título “Crecimiento, Productividad e Inflación” y reúne a académicos, funcionarios y representantes del sector financiero de la Argentina y del exterior.

Las jornadas comenzaron el lunes y abordan la relación entre la estabilización macroeconómica y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento a largo plazo. El programa incluye debates sobre innovación, cambios estructurales, regímenes cambiarios y el impacto de la inteligencia artificial y la tokenización en el sistema financiero.

Milei abrió su exposición con un repaso de la situación económica que encontró al asumir y cuestionó los análisis que, según sostuvo, no toman en cuenta ese punto de partida. “A veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados. Tenemos que tener claras las condiciones iniciales”, afirmó, antes de señalar que en diciembre de 2023 se combinaban elementos de las tres peores crisis de la historia argentina.

El Presidente mencionó un excedente de pesos que, según su diagnóstico, duplicaba el previo al Rodrigazo y pasivos monetarios remunerados del Banco Central que equivalían a cuatro veces la base monetaria. “Teníamos un desastre monetario y una situación social muy complicada en una economía que hace diez años no crecía” , sostuvo.

El Presidente calificó al cepo cambiario como “un cercenamiento de la libertad y un acto violento” y sostuvo que las restricciones aumentan artificialmente la demanda de pesos, lo que, según su explicación, amplía la base sobre la que se cobra el impuesto inflacionario.

“Además del cercenamiento, también es violentar la propiedad privada y estar cobrando un impuesto no legislado. Es un verdadero escándalo y liberticidio”, afirmó durante su exposición en el Palacio Libertad.

Al repasar las medidas de su gestión, Milei reivindicó el ajuste de las cuentas públicas y aseguró: “Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo con equilibrio fiscal”. También afirmó que su gobierno enfrentó intentos de desestabilización y expresó: “Teníamos a los orcos esperando para hacer un golpe a fin de año”.

Milei aseguró que su administración “va a seguir bajando impuestos”, a los que volvió a definir como “un robo”, y afirmó: “Vamos a seguir devolviendo el dinero a los creadores de la riqueza, no a los que la destruyen”. En ese tramo, también rechazó llamar “contribuyentes” a quienes pagan tributos.

El mandatario describió la obligación de pagar impuestos como una forma de “coacción” y sostuvo que la política del Gobierno consiste en reducir el gasto estatal. “El verdadero impuesto es el tamaño del gasto público”, expresó.

Milei aseguró que será reelecto: “Vamos a ganar en primera vuelta”

Durante su exposición, el Presidente sostuvo que no puede dar recomendaciones a sus pares de otros países porque el ejercicio del cargo depende de las particularidades de cada caso. Al extender esa reflexión a la Argentina, ubicó el final de su mandato en 2031: “Para quien sea mi sucesor en 2031, porque voy a ser reelecto”, dijo ante los aplausos del auditorio.

Luego se dirigió a los jóvenes presentes y afirmó: “Ustedes son los que van a salvar el país”, antes de reforzar su pronóstico para las elecciones de 2027: “No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”.

Las críticas a Cavallo y el balance sobre inflación y pobreza

Milei también apuntó contra el exministro de Economía Domingo Cavallo, a quien atribuyó un “prontuario de expropiaciones”. En su cuestionamiento, le adjudicó responsabilidad por el corralito, el Plan Bonex y la estatización de deuda privada de 1982, y agregó: “Ya que nos vamos a poner en puristas, está bueno que conozcamos toda la historia”.

Al evaluar los resultados de su gestión, habló de la suba de los salarios y la recomposición de tarifas, y aseguró que su gobierno sacó “a 12 millones de personas de la pobreza”. “No es el paraíso, pero estamos mejor”, sostuvo.

También cuestionó la cobertura periodística de la inflación mayorista y afirmó que los registros de deflación no recibieron la misma atención que los datos negativos para el Gobierno. “Cuando da mal, los periodistas están ahí para decir que ese es el dato”, expresó.

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