El Presupuesto 2027 contempla rebajas en el Inmobiliario Urbano y en Ingresos Brutos, incentivos para el comercio y beneficios para el campo y la industria, en un contexto de caída del consumo y el empleo.

El Gobierno de Córdoba anunció una nueva reducción de impuestos para 2027 , con recortes en tributos que alcanzarán a familias, comercios y sectores productivos. La iniciativa forma parte del proyecto de Presupuesto Provincial 2027 , impulsado por el gobernador Martín Llaryora , que contempla una reducción del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y una baja de la alícuota general de Ingresos Brutos del 4,75% al 3,50% .

El nuevo esquema también incorpora incentivos para las inversiones comerciales, mantiene beneficios para el campo y la industria y reduce el Impuesto Automotor para determinados vehículos destinados al transporte de pasajeros.

"Vamos a presentar un presupuesto que con las acciones que venimos haciendo estimule desde Córdoba a la Argentina a tomar una senda de orden fiscal, pero con progreso económico, de orden fiscal, pero atendiendo a los que menos necesitan", aseguró el gobernador en la presentación.

Según detallaron desde la gestión cordobesa, la decisión da continuidad a la política tributaria aplicada durante el ejercicio anterior, cuando se dispuso una reducción del 30% de Ingresos Brutos para pequeños negocios y rebajas en el Inmobiliario Urbano que alcanzaron a más del 40% de los contribuyentes.

Las estimaciones oficiales apuntan a que aquellas medidas representaron un alivio fiscal de $900.000 millones . Con la continuidad de esos beneficios y los nuevos recortes previstos para 2027, el impacto acumulado de la política tributaria llegará a $1,5 billones .

El anuncio se produce en un contexto económico complejo, marcado por la caída del consumo y las dificultades que atraviesan la industria, el comercio y los servicios. De acuerdo con el diagnóstico del Gobierno provincial, Córdoba registró el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales y la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo, además de más de diez meses consecutivos de caída en la recaudación local.

"El otro año nosotros presentamos un presupuesto a la baja con una expectativa muy, pero muy fuerte del crecimiento de la economía, de la recuperación del empleo, del crecimiento de las PyMEs. Hoy, como todos ustedes saben, eso que el gobierno nacional había anticipado hoy no está", analizó al respecto Llaryora.

En paralelo, la Provincia aseguró que mantendrá el equilibrio fiscal y concentrará los recursos públicos en las áreas consideradas prioritarias. También anticipó que reducirá un 40% la inversión en publicidad oficial y aplicará criterios restrictivos para autorizar nuevas obras públicas.

El Presupuesto 2027 de Córdoba

Uno de los principales cambios del Presupuesto 2027 será la rebaja del Impuesto Inmobiliario Urbano. La reducción alcanzará a todos los inmuebles de la provincia, aunque con distintos porcentajes según el caso.

El 97% de las propiedades tendrá una reducción del 30%.

El 3% restante accederá a una rebaja del 5%.

El esquema mantendrá las exenciones y los beneficios sociales destinados a los sectores más vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas de acceso a la vivienda social.

También continuarán los tratamientos tributarios especiales para actividades vinculadas con la educación, la salud, el consumo básico y la economía popular, además de las entidades sin fines de lucro que desarrollan tareas de interés comunitario.

El proyecto contempla una reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,50%. Se trata de una disminución de 1,25 puntos porcentuales.

De acuerdo con los números de la administración provincial, actualmente unos 70.000 contribuyentes están alcanzados por este beneficio. Con los cambios previstos para el próximo año, se incorporarán otros 40.000, hasta llegar a un total de 110.000 contribuyentes.

De esta manera, aseguraron que el 58% de quienes tributan Ingresos Brutos en Córdoba accederá a una alícuota reducida. El objetivo oficial es disminuir los costos tributarios de pequeños y medianos comercios y prestadores de servicios.

Otra de las iniciativas anunciadas por Llaryora es el impulso de una Ley de Promoción del Comercio, que extenderá a esa actividad los beneficios del mecanismo de Impuestos por Inversión. A través de esta herramienta, los establecimientos comerciales podrán acceder a beneficios en Ingresos Brutos en función de las inversiones que realicen.

El Presupuesto 2027 también prevé sostener los incentivos tributarios para sectores considerados estratégicos de la economía provincial. En ese sentido, detalla que continuará vigente la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para las actividades agropecuarias e industriales comprendidas en el beneficio.

Por otro lado, el paquete tributario incluye una reducción del 50% del Impuesto Automotor para vehículos afectados al transporte público de pasajeros. El beneficio también alcanzará a unidades destinadas al traslado de personas con discapacidad y pacientes crónicos, taxis y vehículos que prestan servicios mediante plataformas online, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa.

Salud, educación y obras públicas: las prioridades del Presupuesto 2027

En materia de gasto, el Gobierno provincial adelantó que el Presupuesto 2027 "priorizará la inversión en salud, educación, seguridad y programas sociales, con especial atención a las necesidades de los sectores más vulnerables".

Respecto de la obra pública, la Provincia se comprometió a garantizar los recursos necesarios para terminar los proyectos que ya están en ejecución. En cambio, aplicará un criterio restrictivo para habilitar nuevas iniciativas y dará prioridad a aquellas consideradas estratégicas y compatibles con la disponibilidad presupuestaria.

Por último, la administración de Llaryora anunció una reducción del 40% en la inversión en publicidad oficial, como parte de las medidas previstas para contener los gastos del Estado.