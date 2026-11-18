Javier Milei confirmó que presentará su nuevo libro el 30 de noviembre en el Palacio Libertad + Agregar ámbito en









El Presidente anunció que está listo el texto "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", al recibir el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

El Presidente confirmó que presentará su nuevo libro el próximo 30 de noviembre. Presidencia

El presidente Javier Milei anunció que presentará su libro, "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", el próximo 30 de noviembre en el Palacio Libertad. El mandatario lo dijo este miércoles al recibir el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

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"Como cada momento en la que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro. Es la idea de la justicia social en términos redistributivos. Que tiene un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo", planteó.

"Cuando generan esa situación, están penalizando el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece", precisó el mandatario al participar del acto, junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de Economía, Luis Caputo.

Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Belgrano. Presidencia En la misma línea, amplió: "Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar la gente mejor, está peor. Argentina es un caso emblemático de eso".

Según Milei, cuando asumió en diciembre de 2023, la Argentina "estaba a mitad de tabla" e iba camino a convertirse en Cuba, "con un estadio previo en Venezuela", y elogió el trabajo de su ministro de Economía. "Algo que no sucedió porque pude sumar al equipo, el ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia", planteó.

Javier Milei aseguró que será reelecto "en primera vuelta" El presidente Javier Milei aseguró que será reelecto en 2027 y anticipó que cerrará su tercer año de gestión con equilibrio fiscal, durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, en el Palacio Libertad. Ante economistas, funcionarios y representantes del sector financiero, ratificó que seguirá bajando impuestos y afirmó: “No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”. Milei abrió su exposición con un repaso de la situación económica que encontró al asumir y cuestionó los análisis que, según sostuvo, no toman en cuenta ese punto de partida. “Teníamos un desastre monetario y una situación social muy complicada en una economía que hace diez años no crecía”, expresó. El Presidente reivindicó el ajuste de las cuentas públicas y aseguró: “Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera”. También contó que, ante un pedido de más recursos de sus ministros, les exigió un recorte adicional del gasto del 10%. En ese marco, ratificó que continuará reduciendo impuestos, a los que volvió a definir como “un robo”, y proyectó que, en el escenario base de su programa hasta 2031, las rebajas permitirán devolverles a los argentinos el equivalente a u$s500.000 millones. “Vamos a seguir bajando el gasto y devolviéndole el dinero a los creadores de riqueza, no a los que la destruyen”, afirmó.

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