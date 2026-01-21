José Antonio Kast nombró a dos exabogados de Augusto Pinochet como ministros + Seguir en









Se trata de los futuros jefes de las carteras de Defensa y Justicia y Derechos Humanos. Los hombres lo defendieron por crímenes de lesa humanidad y malversación de fondos.

Kast presentó a su gabinete y asumirá el próximo 11 de marzo.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, designó a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet como futuros ministros. Se trata de las carteras de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos (DDHH).

El líder de extrema derecha, quien asumirá el poder el 11 de marzo y declaró públicamente su admiración por Pinochet, presentó este martes en una ceremonia a su próximo gabinete.





En él, figuran los letrados Fernando Barros (68), que encabezará la cartera de Defensa, y Fernando Rabat (53), que comandará la órbita de Justicia y DDHH.

Kast nombró a dos exabogados de Pinochet como ministros Barros lideró la defensa de Pinochet mientras estuvo detenido en Londres en 1998, a petición de la justicia española que buscaba su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. Por su lado, Rabat representó al general en un caso de malversación de fondos públicos.

fernando rabat chile Rabat representó al general en un caso de malversación de fondos públicos. Bio Bio Chile Pinochet murió en 2006 a los 91 años sin ser condenado por ninguna de las acusaciones. "Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni de presiones. Nace de una convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile por delante siempre", señaló Kast.

La designación de Rabat se daba por un hecho, lo que generó críticas de las agrupaciones de víctimas de la dictadura. "Nos parece realmente una falta de respeto que quien fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo", afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira. fernando barros Barros lideró la defensa de Pinochet mientras estuvo detenido en Londres en 1998. Bio Bio Chile Kast, de 60 años, ganó las elecciones con holgura en segunda vuelta frente a la candidata izquierdista Jeannette Jara con la promesa de enfrentar con mano dura la delincuencia y la migración irregular. "Este gabinete no fue conformado para administrar la normalidad. Fue convocado para enfrentar una emergencia nacional", indica el texto de presentación oficial de los 24 nuevos ministros.