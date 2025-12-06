La embajada de EEUU celebró la llegada de los F-16 a Argentina

Este sábado, el presidente Javier Milei encabezó el acto oficial de presentación. El embajador.estadounidense, Peter Lamelas, dijo presente en Córdoba para presenciar el evento.

Tras el sobrevuelo de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires , la embajada de Estados Unidos, conducida por Peter Lamelas, emitió un comunicado donde celebró la llegada de las aeronaves en Argentina y destacó que el hecho significó "un paso importante en los esfuerzos del país por modernizar sus capacidades aéreas y profundizar la cooperación en defensa con los Estados Unidos".

El embajador estadounidense Peter Lamelas y oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos participaron de la ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei , el saliente ministro de Defensa Luis Petri, y su sucesor, el teniente general Carlos Pestri.

A través de un comunicado oficial, la dependencia estadounidense conducida por Lamelas resaltó que la gestión de Donald Trump "apoyó a la Argentina durante todo el proceso de adquisición, aprobando la transferencia de los aviones de origen estadounidense desde Dinamarca y proporcionando 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero para ayudar a cubrir el pago inicial del paquete de Ventas Militares al Extranjero, valuado en 560 millones de dólares , mediante el cual Estados Unidos brindará capacitación, mantenimiento y apoyo a largo plazo. Argentina aportará los fondos restantes".

El documento concluyó: "La llegada de los F-16 fortalece las capacidades de defensa aérea de la Argentina y respalda la coordinación operativa con Estados Unidos y otros socios de la OTAN, reflejando un compromiso a largo plazo con la cooperación entre ambos países".

El presidente Javier Milei encabezó en Río Cuarto, Córdoba, la presentación formal de los aviones F-16 recientemente incorporados por el Ministerio de Defensa y aprovechó la ceremonia para despedir al ministro saliente, Luis Petri, quien dejará su cargo para asumir funciones legislativas. Allí, el mandatario le dedicó un mensaje cargado de reconocimiento: "Deja detrás suyo un legado de cual estos aviones son su testamento".

Horas antes, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un sobrevuelo de los seis de los 24 F-16. La maniobra —breve pero ensordecedora— tomó por sorpresa a quienes circulaban por la Costanera y la 9 de Julio, donde grupos de vecinos se detuvieron para observar el paso de las aeronaves.

Durante su discurso, Milei celebró la compra y remarcó la magnitud de la inversión: "Con esta importante inversión, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea", y definió como “impresionante” la demostración de los pilotos.

Para Milei, la llegada de estos cazas marca un punto de inflexión en materia de defensa. Los describió como "los nuevos custodios del espacio aéreo argentino" y sostuvo que "a partir de hoy todos estaremos un poco más seguros", reafirmando su decisión de revertir “décadas de destrato” hacia las Fuerzas Armadas.

El Presidente también dedicó un tramo de su intervención a Petri, destacando su rol en la operación: "Quiero agradecer a Petri por su labor incansable (...) y en especial por haber materializado esta compra", señaló. Y añadió que, aun dejando el cargo, el ministro “deja detrás suyo un legado enorme del cual estos aviones son su mayor testamento”.

Acto seguido, defendió al sucesor del mendocino, el teniente general Carlos Presti. Milei lo definió como "un militar de carrera" y recordó que "su designación fue motivo de revuelo mediático fogoneado por un sector de la política que adopta una posición infantil".