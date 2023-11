En esa línea, Milei planteó la necesidad de una transición ordenada y cuestionó al Gobierno por el rumbo económico, en lo que denominó la "herencia", que recibirá al asumir. "Es falso y una canallada del ministro (Sergio Massa) decir que ahora es todo responsabilidad mía. Se tienen que hacer cargo hasta el 10 de diciembre, de lo que están dejando como herencia. No se puede dejar de lado el desastre que están dejando", expresó esta mañana.

En cuanto a la gobernabilidad, Javier Milei se imaginó cómo será el tablero político de los próximos cuatro años en su mandato: "Estamos dispuestos a hablar con todos los que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad. Hay partes del PJ que están dispuestos", adelantó.

Mientras insistió en que "no se pueden privatizar ni la educación ni la salud porque están en el plano de las provincias", el presidente electo contó que habló con "Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Jorge Macri. Antes de que diera su discurso Massa me llamó para reconocer que nosotros habíamos ganado, también me llamó Alberto Fernández", detalló.}

En cuanto al posible pedido de licencia del ministro Sergio Massa, Milei dijo: "De la licencia no me dijo nada Massa. Con Axel Kicillof la relación me la imagino dentro de lo más constitucional. Argentina está en una situación extremadamente delicada, nosotros estamos con los mejores profesionales para reconstruirla", afirmó este lunes.