El Vaticano lanzó "Reza con el Papa", una iniciativa para promover la oración compartida con León XIV

La iniciativa busca promover "una red de comunión real" junto al Sumo Pontífice. Combinará el formato digital y presencial y contará con grabaciones en tres idiomas.

“Esta red, que no es virtual sino real, demuestra que todavía es posible encontrarse", señalaron desde la Santa Sede.

El Vaticano lanzó la campaña "Reza con el Papa", una iniciativa para promover la oración compartida junto a León XIV, bajo el formato digital y presencial. Será grabado por el Pontífice en tres idiomas y forma de "una red de comunión real" junto a él.

La presentación estuvo a cargo del prefecto del Dicasterio para la Comunicación Paolo Ruffini , poco antes del lanzamiento del primer video con las intenciones de oración para el mes de enero, grabado por el Pontífice en tres idiomas: inglés, italiano y español.

“L a oración íntima y universal del Papa se ofrece de un modo nuevo, sobrio y potente, como un instrumento visible de unidad y de comunión en el Señor, un punto de encuentro para millones de personas, presentes tanto en el espacio digital como en los espacios concretos de su vida", indicó Ruffini según Vatican News.

Además, subrayó la importancia de la “red” como “instrumento de comunión” y, por lo tanto, de la comunión como “instrumento de comunicación”. Esta propuesta "desafía la velocidad de nuestro tiempo y sitúa al ser humano de hoy en un espacio protegido, en un tiempo lento, de oración”, agregó.

León XIV Papa Vaticano.jpg “La oración íntima y universal del Papa se ofrece de un modo nuevo, sobrio y potente", indicaron desde el Vaticano. RFI

El encuentro mensual en el que León XIV invita a la Iglesia y a los fieles a rezar juntos aborda diversos aspectos: desde los desafíos del mundo, como el desarme y la paz, hasta los retos propios de la Iglesia, como la evangelización.

Por su parte, el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre Cristóbal Fones explicó que la iniciativa "quiere ser una puerta abierta para que cualquier persona, esté donde esté, pueda unirse a la intención de oración que el Santo Padre propone cada mes, rezando con él desde una perspectiva sinodal”.

En la primera misa de 2026, el papa León XIV ratificó su pedido de paz: "El mundo no se salva afilando las espadas"

El papa León XIV encabezó la primera misa de 2026 este jueves, que coincidió con la 59ª Jornada Mundial de la Paz, y ratificó su pedido de ponerle fin a la violencia, sobre todo en los países "ensangrentados por el conflicto". El Sumo Pontífice remarcó que "el mundo no se salva afilando espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos" sino con perdón, entendimiento y "recibiendo a todos".

En su primer Año Nuevo como papa, agregó que "el Señor nos invita a renovar nuestro tiempo, inaugurando finalmente una era de paz y amistad entre todos los pueblos". El comienzo de 2026, sostuvo, es una oportunidad para cada persona de "una vida nueva" marcada por la capacidad de perdonar.

"Es hermoso pensar así el año que comienza: como un camino abierto, por descubrir, en el que aventurarnos, por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón", dijo, ante unos 5.000 fieles que lo escuchaban en el Vaticano.