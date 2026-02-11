Papa León XIV en la Argentina: las pistas que suman certezas a la posible visita tras la invitación de Javier Milei

La invitación oficial entregada por Cancillería se suma a gestos, mensajes y una agenda heredada de Francisco que refuerzan la expectativa de un viaje papal.

El presidente Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV a visitar la Argentina y la Cancillería confirmó que la carta ya fue entregada en el Vaticano. El gesto diplomático se convirtió en el dato más reciente y contundente dentro de una serie de señales que alimentan la posibilidad de una futura visita papal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que el canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al papa León XIV , firmada por el presidente Javier Milei , para que visite la República Argentina.

Según el comunicado oficial, la “iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede” , un vínculo que (remarca el texto) se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales.

La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento. En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del… https://t.co/khXmgFfTlZ pic.twitter.com/gC9XrwT5gz

Antes de esta invitación oficial, ya se habían acumulado indicios que fortalecían la hipótesis de un viaje.

En enero, trascendió que el papa León XIV evalúa seriamente la posibilidad de viajar a la Argentina y distintos gestos recientes del Vaticano refuerzan esa hipótesis, según fuentes eclesiásticas que aseguran que el país “está en su agenda” , en un contexto de acercamientos pastorales, mensajes directos y una agenda internacional que retoma proyectos inconclusos del pontificado anterior.

La posibilidad de una visita papal comenzó a tomar fuerza tras el encuentro entre León XIV y el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, quien confirmó que el Sumo Pontífice evalúa un viaje al país. La audiencia, realizada en el Vaticano.

613934076_1480922984034901_8669175501759745683_n (1) El encuentro con Vicente Bokalic Iglic reavivó la hipótesis del viaje.

Desde el ámbito eclesiástico aclararon que no existe aún una confirmación formal ni un cronograma definido, pero destacaron el valor simbólico del diálogo y del gesto papal. “El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, señaló el arzobispado santiagueño en un comunicado difundido por el portal especializado religiondigital.org.

Durante el encuentro, Bokalic Iglic obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas representativas de la provincia de Santiago del Estero, un gesto cargado de identidad y cercanía que fue leído como una señal de sintonía con la Iglesia local.

La carta a la UIA, un gesto directo hacia el país

Uno de los indicios más elocuentes del acercamiento de León XIV a la Argentina fue la carta enviada a la Unión Industrial Argentina (UIA), leída durante la apertura de la 31° Conferencia Industrial. El mensaje tuvo un fuerte contenido social y puso el foco en el rol del empresariado frente a las desigualdades y tensiones económicas del país.

Carta León XIV

“La Iglesia recuerda que la economía no es un fin en sí misma, sino un aspecto esencial pero parcial del tejido social”, expresó el Sumo Pontífice, en línea con la doctrina social de la Iglesia. En el mismo texto, destacó la figura del empresario argentino Enrique Shaw, a quien definió como “un modelo actual para todos los que conforman el mundo laboral”, subrayando su compromiso con los trabajadores y la comunidad.

La mención a Shaw, que quedó un paso más cerca de la beatificación tras la aprobación del milagro atribuido a su intercesión, fue interpretada como un guiño directo a la historia social y productiva argentina y como una forma de diálogo pastoral con uno de los sectores centrales del país.

Los viajes pendientes de Francisco que León XIV podría retomar

Otro elemento que alimenta la expectativa es la decisión de León XIV de continuar con una agenda de viajes que había sido proyectada por el papa Francisco pero que no llegó a concretarse. Entre esos destinos figuran países y regiones que habían quedado en el tintero del pontificado anterior, como el viaje a Turquía, y también una visita a la Argentina.

papa francisco y leon IV, nuevo papa.jpg León retoma viajes proyectados durante el pontificado de Francisco.

Desde el Vaticano señalan que el nuevo Papa busca dar continuidad al legado de Bergoglio, no solo en términos discursivos sino también en gestos concretos, como la elección de destinos con fuerte carga simbólica y pastoral. En ese marco, América Latina aparece nuevamente como una región prioritaria, y la Argentina como un país clave dentro de esa mirada.

Si bien la agenda actual del Papa se concentra en compromisos en Europa, África y Asia, fuentes cercanas a la Santa Sede no descartan que en futuras giras apostólicas se incorpore a la región. La eventual visita a la Argentina, atravesada por profundas tensiones políticas, económicas y sociales, se mantiene así como una posibilidad abierta que suma indicios, aunque todavía requiere definiciones formales para convertirse en un anuncio oficial.

Turquía como antecedente: el primer viaje para cumplir un compromiso de Francisco

La decisión de que uno de los primeros viajes internacionales de León XIV sea a Turquía reforzó la lectura de continuidad con la agenda de Francisco. El viaje fue planificado para conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, un compromiso que el pontífice argentino había asumido pero que no pudo concretar debido a su deterioro de salud.

Desde la Santa Sede explicaron que el objetivo fue honrar el deseo de Francisco y subrayar la importancia histórica del Concilio, que sentó las bases doctrinales del cristianismo, como el concepto de la Santísima Trinidad y la naturaleza de Jesús. La elección de cumplir con ese viaje fue interpretada como una señal clara de que otros proyectos inconclusos también podrían retomarse.

El encuentro con Javier Milei y una invitación formal sobre la mesa

Otro dato clave se produjo el 7 de junio de 2025, cuando el presidente Javier Milei mantuvo su primer encuentro formal con el papa León XIV en el Vaticano. Durante la audiencia, el mandatario argentino invitó oficialmente al Pontífice a visitar el país y, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, el Papa aseguró que hará el viaje.

Milei Papa León XIV 2 El 7 de junio de 2025 Milei mantuvo su primera audiencia formal con León XIV. Presidencia de la Nación

Tras la reunión, la Santa Sede destacó el “mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales” y la voluntad de “reforzarlas aún más”. Además, ambos abordaron “temas de interés común” como las tendencias socioeconómicas, la lucha contra la pobreza, la cohesión social y la necesidad de un compromiso urgente en favor de la paz.

Si bien desde el Vaticano evitaron confirmar fechas o plazos, la invitación formal de Javier Milei sumó un componente diplomático clave al escenario y reforzó la expectativa en torno a una futura visita. Así, la eventual llegada de León XIV a la Argentina se mantiene como una posibilidad abierta que suma gestos, antecedentes y señales concretas, aunque todavía requiere definiciones formales para convertirse en un anuncio oficial.