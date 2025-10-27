El guiño de Sebastián Pareja a Javier Milei por el triunfo: "Se cargó la elección al hombro"







El armador bonaerense consideró como determinante la participación del mandatario en la campaña para revertir el resultado de septiembre. También ligó el triunfo a la irrupción de Diego Santilli como reemplazo de José Luis Espert.

Sebastián Pareja junto al presidente Javier Milei. La Libertad Avanza

El presidente de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires y diputado nacional electo, Sebastián Pareja, habló sobre el resultado en los comicios legislativos del domingo y le atribuyó la victoria al presidente Javier Milei al afirmar que "se cargó la elección al hombro y eso ayudó a revertir la situación en la provincia de Buenos Aires". Además destacó la irrupción de Diego Santilli en la campaña.

En los comicios legislativos de medio término, el oficialismo nacional compitió en los 24 distritos, en algunos en formato de alianza y en otros por cuenta propia. El resultado global arrojó una victoria de LLA en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar.

"Yo creo que ayudó el reemplazo de Diego (Santilli) porque tiene un trato más humano y directo con la gente", sostuvo el armador bonaerense sobre la figura del dirigente del PRO que quedó a la cabeza de la lista de LLA luego de la renuncia de José Luis Espert debido al escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, detenido bajo acusación de narcotráfico.

Javier MIlei Sebastián Pareja y las dudas sobre la elección en Provincia Pareja se refirió a cómo vivió el oficialismo las horas previas a la difusión de los primeros datos y a la disputada elección en la Provincia, donde hasta último momento persistió la duda respecto a quién se llevaba la victoria, si LLA o Fuerza Patria. "A las 19 horas nos empezamos a dar cuenta que no había tal derrota. Triplicamos los votos en lugares muy humildes", dijo.

Luego habló de la definición nacional y en PBA. "Pensé que íbamos a ganar Nación pero no sabía si llegábamos a ganar la provincia", reveló el dirigente a Radio Splendid. La boleta libertaria, encabezada por Santilli, finalmente se impuso al candidato del peronismo, Jorge Taiana, por 41,45% a 40,9% respectivamente.

Pareja apuntó además contra la oposición y dijo que "el Club del Helicóptero estuvo trabajando en ciertos lugares, se laburó con esa espada en la cabeza" y consideró que "a partir del resultado van a bajar la guardia quienes atacaron al Gobierno". Sobre las acusaciones de la oposición a Milei sobre supuesta falta de sensibilidad, sostuvo que "el Presidente siempre estuvo preocupado para que la gente llegue a fin de mes".