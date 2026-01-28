Javier Milei restituirá la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo

Se trata del arma que acompañó al Libertador en todas las batallas independentistas. Desde 2015 se encuentra exhibido en el Museo Histórico Nacional.

Se trata del arma que acompañó al Libertador en todas las batallas por la independencia del continente.

El presidente Javier Milei restituirá la custodia del sable corvo del General Don José de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, en Palermo . El cambio de su tutela entrará en vigencia a partir del próximo 7 de febrero, luego de permanecer por más de una década en el Museo Histórico Nacional (MHN), en San Telmo , cercano a Parque Lezama.

Se trata del arma que acompañó al Libertador de América en todas las batallas por la independencia del continente. Fue comprado en Londres en 1811 y "se destaca por su sencillez", indicó el sitio oficial del MHN ya que "no posee piezas de oros, arabescos ni otros materiales costosos populares para la época".

Este cambio se llevará a cabo luego del acto oficial que tendrá lugar en el Municipio de San Lorenzo , provincia de Santa Fe, por el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo , al cual se cursó la invitación formal al presidente Javier Milei. En el evento, el Presidente será el responsable de entregar la reliquia histórica a sus nuevos custodios, según la información municipal.

El sable había sido donado al Museo por la familia de Juan Manuel de Rosas , quien lo heredó tras la muerte de San Martin. En 1896, el primer director del MHN Adolfo Carranza realizó las gestiones con los herederos del gobernador para que el sable volviera al pueblo.

En el evento, el Presidente será el responsable de entregar la reliquia histórica a sus nuevos custodios, según información municipal.

Con éxito, el corvo estuvo exhibido durante casi siete décadas en el museo pero en tiempos de la proscripción del peronismo, fue apropiado en dos oportunidades por integrantes de la Resistencia y fue recuperado en ambas ocasiones.

Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, la custodia del arma fue otorgada al Regimiento de Granaderos donde permaneció por 48 años, hasta que en el año 2015, con motivo de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, fue restituido al Museo Histórico Nacional.

Javier Milei participará del acto oficial por el Día del Holocausto

El presidente Javier Milei participará este miércoles del acto oficial en conmemoración del Día Internacional del Holocausto, celebrado cada 27 de enero en recuerdo de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945. La ceremonia se realizará en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, con la presencia de autoridades, representantes de la comunidad judía y sobrevivientes de la Shoá.

El evento, que se celebra bajo la resolución de la ONU que estableció esta fecha como Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, combina rituales simbólicos, como el encendido de velas, con discursos institucionales que subrayan la importancia de mantener viva la memoria para prevenir crímenes atroces en el futuro.

Milei estará acompañado por funcionarios de su gobierno y por el presidente del Museo, Marcelo Mindlin. Aunque el foco principal de la conmemoración es la memoria histórica y el homenaje a quienes sufrieron el genocidio, el contexto actual también pone el foco en debates políticos más amplios sobre intolerancia, antisemitismo y conflictos internacionales, que en ocasiones tiñen estas fechas de tensiones transversales en el discurso público.