Javier Milei margina a Victoria Villarruel del Día de la Bandera y se muestra con Manuel Adorni

"Esta semana hay temas de gran relevancia institucional en el Senado. La vicepresidenta no fue invitada al acto por el dia de la Bandera pero eso no impide que vaya" . En el despacho de Victoria Villarruel levantan la guardia. La continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno depende en gran medida de lo que ocurra esta tarde en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado donde la vice, junto a Patricia Bullrich , manejan los hilos políticos en el peor momento político del jefe de Gabinete de Javier Milei .

Anoche, minutos antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 de la FIFA, Adorni confirmó a través de una comunicación oficial al Senado que se presentará el jueves 2 de julio para brindar su primer informe de gestión en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución luego de los reclamos públicos no solo del peronismo sino también de bloques aliados como el PRO y la UCR tras la dudosa presentación de su declaración jurada.

El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL

Villarruel venía de exigir al jefe de Gabinete de manera pública, su comparecencia en el Senado antes del 2 de julio teniendo en cuenta que no se había presentado a cumplir el mandato constitucional de brindar su informe de gestión desde que asumió sus funciones en noviembre de 2025 . "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional", fue el reclamo de la vice difundido el jueves pasado en redes sociales.

La titular del Senado convocó además a reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con el objetivo de allanar el tratamiento de un proyecto de resolución del pernismo que intima a Adorni a presentar en el recinto en el plazo de siete días a dar explicaciones sobre su patrimonio y habilita una moción de censura que podría derivar en la destitución de su cargo . El panorama es doblemente grave para la Casa Rosada teniendo en cuenta que Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, también reclama un paso al costado del jefe de Gabinete.

En ese contexto, el Gobierno volvió a marginar a Villarruel de una actividad oficial. Tras dejarla afuera del Tedeum patrio del 25 de mayo, ahora la bajaron del acto de celebración del Dia de la Bandera previsto para el sábado en Rosario, provincia de Santa Fe. La actividad está prevista para las 10 con el arribo al Monumento Nacional a la Bandera del gobernador Maximiliano Pullaro junto al intendente local Pablo Javkin. Tras el izamiento de la insignia patria se entonará “Aurora” ejecutado por la banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1, Patricios junto al Himno Nacional.

El cierre a cargo de Javier Milei

Serán oradores Javkin, Pullaro y el cierre estará a cargo de Javier Milei quien asistirá acompañado por Adorni. Será un dia después inauguración de la restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera impulsada por el gobernador de Santa Fe, una obra que acumulaba más de una década de interrupciones y demoras por parte de la Nación. Ante esa situación, la provincia decidió asumir su ejecución y finalizarla, con una inversión de más de $ 4.000 millones.

Mientas la presencia de Villarruel en Rosario es aún una incógnita, la vice se enfocará esta semana en la agenda del Senado donde el pedido de una moción de censura contra Adorni comienza a ganar volúmen política más allá del peronismo. "Su situación es muy complicada", admitieron desde el bloque de La Libertad Avanza ante la consulta de Ámbito en relación a la posibilidad de que el Senado motorice, al igual que en la sesión especial convocada para el 23 en Diputados, un proceso de destitución del jefe de gabinete. Ya no sólo aliados como el PRO y la UCR dudan de la continuidad del funcionario sino que tampoco los gobernadores aliados están dispuestos a pagar el costo político de tener que aportar votos en el Senado para sostener a Adorni en su cargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2064894872968917124?s=20&partner=&hide_thread=false No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Manuel Adorni, "una vergüenza"

"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", fue la definición de Villarruel la semana pasada ante la consulta de un usuario de la red social X sobre la declaración jurada de Adorni en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El jefe de gabinete había sostenido que con su esposa, Bettina Angeletti, "ganamos unos 300 mil dólares en bitcoins" como principal argumento para explicar sus gastos e incremento patrimonial.

No es la primera vez que Villarruel hace pública su indignación ante las sospechas que rodean a Adorni. Tras la declaración del contratista Matias Tabas, quien habita asegurado que el jefe de gabinete le pagó 245 mil dólares en efectivo y sin factura por remodelaciones en su casa del barrio privado Indio Cuá, incluida una cascada para la pileta de natación, la vicepresidenta volvió a marcar distancia con el Gobierno nacional. Semanas después de su último cruce público con los miembros del Gabinete, que derivó en un cambio de planes a último momento para evitar compartir con Adorni la misa por el aniversario de la muerte del papa Francisco con "lo peor de la casta", según afirmó, la titular del Senado retomó su ofensiva contra el Ejecutivo, enfocada en la figura de Adorni, uno de los funcionarios más cercanos a los hermanos Milei.