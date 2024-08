Javier Milei prometió reconciliar a la política con las FFAA y recomponer sus salarios

Milei FFAA.jpeg

"En este mundo interconectado, donde los conflictos entre ejércitos regulares se vuelven menos frecuentes, y donde ciertos Estados tejen vínculos con organizaciones narcoterroristas y de crimen organizado local; donde las organizaciones criminales a veces cuentan con más recursos tecnología de armamento que la fuerza de seguridad, es imperativo que repensemos estos viejos paradigmas", dijo Milei.

El mandatario sostuvo que su gestión busca "honrar el legado que nos dejaron (Julio Argentino) Roca y (José de) San Martín, y también honrar la demanda y el reconocimiento que surge de la sociedad, que nunca le dio la espalda a las fuerzas".

Asimismo, dijo que durante "mucho tiempo el país fue gobernado por gente" que "desconocía cualquier tipo de restricción presupuestaria" debido a "su ambición de poder". "Esa voracidad criminal nos hizo dilapidar nuestros recursos", enfatizó.

En contraposición, el Presidente se comprometió a "reponer la situación salarial" de las fuerzas, tal y como se había comprometido en el inicio de la gestión libertaria a cargo del Ejecutivo nacional en diciembre pasado. "Lo vamos a hacer bien, con recursos genuinos, no imprimiendo dinero, que es como se hacía en el pasado", precisó Milei.

Por otra parte, el jefe de Estado consideró que los gobiernos anteriores "se jactaban de ser los máximos defensores de la soberanía nacional", pero, al mismo tiempo, "menospreciaban el rol de aquellos que dan su vida por la patria".

"Nosotros vinimos a dar vuelta esta triste página de nuestra historia, para enfocarnos en escribir una nueva. Donde nuestras fuerzas tengan el reconocimiento que se merecen", expresó el mandatario.

El acto en el Palacio Libertad contó con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero presidencial Manuel Adorni.

La ausencia de Victoria Villarruel

Si bien la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel había sido confirmada esta mañana y se especulaba con un reencuentro con Milei, en el transcurso de la tarde, la titular del Senado informó que no concurriría porque no había sido invitada.

"Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero ella no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", indicaron fuentes de su círculo íntimo a Ámbito, aunque esta mañana se había anunciado que ambos participarían del convite.

La fórmula presidencial se iba a mostrar junta nuevamente. La última aparición en conjunto fue el acto en La Rural, donde la titular del Senado recibió con un frío saludo al mandatario libertario.

Durante el acto, fueron oficializados los nuevos jefes del Ejército, Carlos Alberto Presti; de la Armada, Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo, elegidos por el Poder Ejecutivo tras el cambio de Gobierno.